Психотерапевт объяснил, почему весной наступает усталость.

Врач развеял миф о «весеннем обострении»

Психотерапевт Андрей Кинас пояснил, почему в межсезонье многие чувствуют упадок сил и раздражение, а не прилив энергии. Прфессиональным мнением доктора делится портал Om1.ru.

Андрей Кинас считает, что причину упадка сил нужно искать не в мифическом «обострении» (этот термин относится только к тяжелым психическим расстройствам), а в естественной перестройке организма.

С увеличением светового дня нарушается выработка гормонов мелатонина и кортизола, сбивается цикл сна, из-за чего мозг хуже отдыхает. Это снижает «эмоциональный контейнер» человека: уже сложнее сдерживать раздражение, грусть и тревогу.

Андрей Кинас советует: если плохое состояние длится более двух недель, не списывайте все на весну — обратитесь к психотерапевту.

Специалист также рекомендует:

— проверить уровень гемоглобина, железа и витамина D;

— вести дневник благодарности (делать короткие заметки о том, что хорошего произошло за день, чему вы рады, за что благодарны);

— устроить информационный детокс от новостей.

