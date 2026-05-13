Часть курсантов МЧС получат отсрочку от призыва по указу президента.

Президент России подписал указ, который предоставляет отсрочку от призыва части курсантов ведомственных вузов МЧС. Документ опубликован 12 мая.

Право на отсрочку получат граждане, которые учатся очно в должности курсанта. Условие: они должны поступить в высшее учебное заведение после окончания колледжа или техникума. Направление подготовки в среднем профессиональном учреждении должно совпадать с профилем обучения в вузе МЧС.

Общее число таких студентов ограничено — не более 200 человек в год.

Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий поручили передавать в Минобороны списки курсантов. Первый реестр направят в течение месяца со дня зачисления студентов, а при отчислении — в трехдневный срок.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, в России сейчас действует круглогодичный призыв граждан, не пребывающих в запасе. Его проводят с 1 января по 31 декабря. Отправка новобранцев на военную службу проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июня и с 1 октября по 31 декабря.

