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Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.

Повестки начнут рассылать с 1 апреля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля. Ему подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе, в количестве 160 тысяч человек. Об этом сообщается в документе, размещенном на портале правовой информации.

В министерстве обороны России подчеркнули, что начинающаяся призывная кампания не связана с проведением спецоперации. Большинство призывников сначала направят в учебные соединения и воинские части, а затем в войска.

Электронные повестки будут приходить в личный кабинет на портале «Госуслуги», бумажные будут рассылать заказными письмами.

Военных, которые прошли службу по призыву в установленные сроки, уволят и отправят домой.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vladimir-putin-podpisal-ukaz-o-vesennem-prizyve-v-armiyu/