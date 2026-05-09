Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Многодетная мать из Челябинской области может стать лучшим почтальоном страны.

В финале всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026» Южный Урал представит Елена Колтакова из Кизильского района. Она победила в региональном этапе и теперь поборется за звание лучшего почтальона России.

Как сообщает «МК-Челябинск», Елена Колтакова работает почтальоном в поселке Путь Октября уже 15 лет. Помимо доставки корреспонденции и пенсий, она помогает пожилым сельчанам с продуктами и товарами первой необходимости. Кизильцы отмечают, что этот почтальон очень ответственный и внимательный.

Уважение Елена Колтакова заслужила и у жюри регионального этапа, где она стала лучшей среди 78 участников. 25 мая она примет участие в финале соревнований в Москве.

Как выяснила «Губерния», Елена Колтакова – мать четверых детей. Вместе с ними она активно занимается волонтерской деятельностью, в том числе собирая помощь для бойцов СВО.

— Село — это мой дом, здесь выросли мои дети и живут родители. Работа на почте научила меня колоссальной ответственности за каждое письмо и каждую посылку, но главное — человеческому участию. В селе ты не просто выполняешь обязанности, ты живешь одной жизнью с сообществом, – говорит Елена Колтакова.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1140452/