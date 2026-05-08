Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Кто может есть немытые фрукты без риска для здоровья.

Гастроэнтеролог рассказала, кому не страшны бактерии на поверхности продуктов.

На поверхности свежих фруктов часто остаются микробы, вирусы, а также частицы пестицидов и удобрений. Однако некоторые люди не моют те же яблоки, едят их без страха и не сталкиваются с последствиями. Гастроэнтеролог Мария Лопатина рассказала, почему кто-то может есть немытые ягоды и фрукты и не болеть.

Как рассказала Мария, в майские праздники она покупала клубнику и продавец предложил ей попробовать ягоду, но девушка отказалась. Мужчина удивился и ответил, что 17 лет торгует ягодами, ест их прямо с прилавка — и ничего с ним не случается.

Специалист объяснила этот феномен. Продавец ежедневно на протяжении долгих лет употреблял немытые ягоды, и его организм просто выработал резистентность — устойчивость к возможным инфекциям, передает портал informpskov.ru. Однако множество людей после таких дегустаций на рынках попадают к медикам с симптомами кишечной инфекции. У них такой защиты нет. Поэтому врач резюмировала: своим здоровьем лучше не рисковать.

Гастроэнтеролог также дала рекомендации по правильному мытью продуктов. Для фруктов и овощей не требуется использовать мыло или средства для мытья посуды. Наиболее эффективный способ удалить частицы пестицидов и бактерий с кожуры — механическое трение. Достаточно тщательно протереть продукты руками.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/kto-mozhet-est-nemytye-frukty-bez-riska-dlya-zdorovya/