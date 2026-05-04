В Челябинской области идет прием заявок на получение субсидий для развития животноводства. Субсидии, общий объем которых составит 182 миллиона рублей, планируется выплатить в июне.

Для стимулирования роста поголовья крупного рогатого скота для молочного или мясного производства в региональном бюджете предусмотрена помощь. Заявку можно подать до 24 мая, сообщает министерство сельского хозяйства Челябинской области. Для участия необходимо подать заявку через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки, приложив необходимый пакет документов.

Получателями субсидий могут быть только хозяйства, располагающиеся на территории Челябинской области и не являющиеся иностранными юридическими лицами. Также субсидию не смогут получить производители, находящиеся в стадии реорганизации либо имеющие задолженности по ранее полученным субсидиям.

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области отчитались и о надоях молока, и о производстве мяса за январь-март 2026 года. Так, молока в сельхозорганизациях стали давать на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Каждая корова в среднем стала давать молока больше на 17,1% (за три месяца). Выросло и производство мяса скота и птицы на убой по сравнению с январем-мартом 2025 года: в сельхозорганизациях рост составил 13,3%, объем производства – 92,8 тыс. тонн.

