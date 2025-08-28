Прием заявок на грантовый конкурс «Люди и города ЯОК» продлили до 10 сентября.

Госкорпорация «Росатом» продлевает прием заявок на грантовый конкурс «Люди и города ЯОК» для поддержки проектов в области креативных индустрий, городской среды, образования, культуры безопасности, а также инициатив в рамках специальной номинации «80 лет российскому атому».

Гранты до трех миллионов рублей и экспертную поддержку могут получить некоммерческие организации, бюджетные учреждения, предприниматели и авторы проектов в возрасте от 14 до 99 лет из ЗАТО Саров, Трёхгорный, Заречный (Пензенская область), Озёрск, Снежинск и Лесной. Заявки принимаются на сайте конкурса «Люди и города ЯОК» до 10 сентября. Эксперты оценят, насколько представленные инициативы полезны и актуальны для жителей городов, соответствует ли выбранное направление проекта опыту и компетенциям заявителя. Победители конкурса будут объявлены 10 ноября.

Для того, чтобы помочь жителям городов разработать идею проекта и правильно заполнить заявку на грант, эксперты проведут обучающий вебинар 6 сентября в 11 часов по местному времени онлайн в группе «Люди и города ЯОК» в соцсети «ВКонтакте». Во время прямого эфира эксперты расскажут, как правильно заполнить заявку, а также ответят на вопросы заявителей.

Также для участников конкурса специалисты в области социального проектирования разработали идеи проектов – веломастерская, фотовыставка, кофейня, планетарий и еще более 20 готовых решений размещены на сайте. Участники могут представить на конкурс как собственные инициативы, так и решения, основанные на готовых разработках.

Информация предоставлена: https://vk.com/granty_ludi_goroda