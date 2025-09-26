Обратная связь Вторник, 30 сентября, 08:26
Афиша с 29 сентября по 5 октября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее

Когда в Челябинской области ляжет постоянный снег.

Изучаем народные приметы. Подробнее

НАШ MURAL 2025 стартует в Озерске .

Областной граффити фестиваль начинается с работы над рисунком на фасаде. Подробнее

НАШ MURAL 2025 стартует в Озерске .

Областной граффити фестиваль начинается с работы над рисунком на фасаде. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Оперативная обстановка.

Опреативная обстановка на 26.09.2025 год. Подробнее

Почему снится повторяющийся сон.

Причина может быть в стрессе или травме. Подробнее

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуацийна территории Озерского городского округа. Подробнее

В Южноуральске пожарные спасли трех взрослых и одного ребенка в горящей квартире.

В Южноуральске пожарные спасли трех взрослых и одного ребенка в горящей квартире. Подробнее
Когда в Челябинской области ляжет постоянный снег.

Фото: ИА «Первое областное»

Изучаем народные приметы.

В этом году первый снег в Челябинской области выпал 28 сентября. Кажется, слишком рано? На самом деле нет, уверяют синоптики. Но если так, то настоящая зима, видимо, уже не за горами? Журналист ИА «Первое областное» изучила долгосрочные прогнозы и народные приметы и выяснила, когда на Южном Урале придет настоящая зима.

Как сообщает областной Гидрометеоцентр, в холодные годы в Челябинской области снег пролетает уже во второй и третьей декадах сентября, то есть уже начиная с 10‑го числа.

«В 1974 и 1977 годах в конце сентября устанавливался временный снежный покров. 30 сентября 1976 года в горах установился уже постоянный снежный покров»,— рассказали синоптики.

2025-й, видимо, тоже войдет в историю как год с установившимся временным снежным покровом: 28 сентября снег лежал в Нязепетровске, Кыштыме, окрестностях Златоуста.

Тогда уже можно считать, что наступила зима? Не совсем. Согласно народным приметам постоянный снежный покров установится через 40 дней после первого снега. А это примерно в десятых числах ноября.

Согласно другим приметам, если первый снег прошел до праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, то ранней зимы ждать не следует. По крайней мере, раньше декабря она не придет. А значит, и постоянного снежного покрова до этого времени не предвидится.

Напомним, в октябре в Челябинской области и температура, и количество осадков ожидаются в пределах нормы. Традиционно среднесуточные температуры на Южном Урале составляют плюс 1—3 градуса. В начале октября в Челябинскую область вернется тепло: температура поднимется до +13 градусов.

Информайия предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kogda-v-chelyabinskoy-oblasti-lyazhet-postoyannyy-sneg/

2025-09-29PKT11:57:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

