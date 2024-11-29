Синоптики рассказали, какая зима ожидает Россию: Ярко выраженная положительная аномалия почти везде.

Синоптики рассказали, какая зима ожидает Россию.

На прогностической карте видно, что в среднем наступившая зима практически на всей территории России будет теплее нормы с ярко выраженной положительной аномалией – на 3-6 градусов выше положенного – на Урале и в Западной Сибири.

«В Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса теплее климатической нормы. Аномальных отклонений количества осадков не прогнозируется, но, тем не менее, снежный покров во второй половине зимы, например, в столичном регионе, порой будет достигать 30-50 см, а местами – до полуметра-метра», – говорят специалисты Центра «Фобос».

По всей видимости, тех жителей средней полосы России, которые любят настоящую русскую зиму с трескучими морозами, наступивший сезон, особенно в начале периода, разочарует. Студеное дыхание континентальных морозов станет ощущаться в Московской области лишь в январе, но оно будет ограниченным по времени и не экстремальным.

Самые же сильные и обширные морозы в России ожидаются в конце января – начале февраля, когда 2/3 территории страны, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, окажется во власти лютого холода.

Ранее сообщалось, что средняя температура декабря в Свердловской, Челябинской и Курганской области, а также в Пермском крае ожидается на 1,5 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков около среднего многолетнего количества.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-kakaya-zima-ozhidaet-Rossiyu-Yarko-vyrazhennaya-polozhitelnaya-anomaliya-pochti-vezde_184223.html