Вильфанд эмоционально прокомментировал аномальное тепло на Урале: «Ну куда это годится?».

По всей России фиксируется превышающая норму температура – по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это связано с переносом воздушной массы из Атлантики и глобальным потеплением.

«Ситуация такова, что вообще на всей территории страны очень высокие температуры. Связано это с тем, что воздушная масса переносится из Атлантики, когда воздух переносится оттуда – всегда тепло. В связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь и особенно на Дальний Восток встречалось раньше крайне редко, но в нынешнем веке все чаще и чаще возникает такая ситуация. (…) Если для европейской территории это тепло выражается в характеристиках 4-5 градусов выше нормы, то когда этот атлантический воздух уходит за Урал, а там же нормы совершенно другие, там зимой еще и холодно должно быть, именно поэтому за счет того, что нормы низкие, там колоссальная аномалия», – сказал он в комментарии ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что на 15-16 градусов температура выше нормальных значений отмечается на востоке Уральского федерального округа.

Показатель, превышающий норму, прогнозируется практически во всей Сибири и даже в западных регионах Якутии. «А в последующем такая ситуация будет наблюдаться и в центре Якутии, аномалии будут достигать 16-20 градусов, (...) вот настолько температура выше нормы связана именно с переносом этих теплых атлантических воздушных масс. На Урале, в Свердловской области температура будет около нулевой отметки. Ну куда это годится? Уже третья декада ноября, а температура в течение всей недели около нулевой отметки», – подытожил метеоролог.

Он также добавил, что аналогичная ситуация и в Тюменской, Курганской областях. В Челябинской области температуры будут положительными в течение всей рабочей недели.

https://dostup1.ru/society/Vilfand-emotsionalno-prokommentiroval-anomalnoe-teplo-na-Urale-Nu-kuda-eto-goditsya_183607.html