Сугробы высотой до 40 см вырастут в Челябинской области в декабре‑2025.

Первый зимний месяц будет чуть теплее, чем должен быть. Подробнее

Афиша с 1 по 7 декабря 2025 года.

Оперативная обстановка.

Археологи ЮУрГУ разгадали, что за путники укрывались в Симских пещерах.

В древности по этим местам проходил особый путь через Каменный пояс. Подробнее

Синоптики рассказали, почему в Челябинске нет снега и какой будет зима.

На дворе — конец ноября, до начала зимы остается несколько дней, а привычного снега так и нет. Подробнее

Оперативная обстановка.

Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.

Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия.

Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия. Подробнее
Афиша с 1 по 7 декабря 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише.

