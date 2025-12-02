Обратная связь Четверг, 4 декабря, 17:19
| Новости » Общественная жизнь

Федеральным льготникам в Челябинской области упростили оформление проездных льгот.

Федеральным льготникам в Челябинской области упростили оформление проездных льгот.

Фото: ИА «Первое областное»

Больше не нужно предъявлять документы, если информация есть в государственных базах данных.

Федеральным льготникам в Челябинской области упростили оформление проездных льгот.

В Челябинской области упростили порядок получения льгот на проезд для федеральных льготников. Необходимые поправки в региональный закон о дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда 4 декабря приняли депутаты Законодательного собрания области.

Федеральным льготникам больше не нужно самостоятельно собирать и приносить документы, подтверждающие право на льготу, если эти сведения можно получить через межведомственный электронный обмен.

Новый механизм избавляет граждан от бумажной волокиты и лишних визитов в ведомства, перекладывая работу по сбору подтверждений на государственные органы.

Информация с сайта:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/federalnym-lgotnikam-v-chelyabinskoy-oblasti-uprostili-oformlenie-proezdnykh-lgot/

2025-12-04PKT12:05:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
