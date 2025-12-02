Фото: ИА «Первое областное»
Больше не нужно предъявлять документы, если информация есть в государственных базах данных.
Федеральным льготникам в Челябинской области упростили оформление проездных льгот.
В Челябинской области упростили порядок получения льгот на проезд для федеральных льготников. Необходимые поправки в региональный закон о дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда 4 декабря приняли депутаты Законодательного собрания области.
Федеральным льготникам больше не нужно самостоятельно собирать и приносить документы, подтверждающие право на льготу, если эти сведения можно получить через межведомственный электронный обмен.
Новый механизм избавляет граждан от бумажной волокиты и лишних визитов в ведомства, перекладывая работу по сбору подтверждений на государственные органы.
Информация с сайта:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/federalnym-lgotnikam-v-chelyabinskoy-oblasti-uprostili-oformlenie-proezdnykh-lgot/