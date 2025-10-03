Обратная связь Понедельник, 6 октября, 23:48
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале.

Федеральные эксперты отметили рост благополучия населения на Южном Урале. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинцы смогут наблюдать первое осеннее суперлуние 6 и 7 октября.

Челябинцы смогут наблюдать первое осеннее суперлуние 6 и 7 октября.

Луна максимально приблизится к Земле. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша.

Афиша с 6 по 12 октября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.

Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей. Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.

Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский театр кукол отмечает 90‑летие.

Челябинский театр кукол отмечает 90‑летие.

Это один из старейших театров на Южном Урале. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Челябинцы смогут наблюдать первое осеннее суперлуние 6 и 7 октября.

Челябинцы смогут наблюдать первое осеннее суперлуние 6 и 7 октября.

 Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Челябинцы смогут наблюдать первое осеннее суперлуние 6 и 7 октября.

Луна максимально приблизится к Земле.

Две ночи подряд, с 6 на 7 и с 7 на 8 октября, челябинцы смогут наблюдать первое осеннее суперлуние. Луна будет в фазе полнолуния, а также приблизится максимально к Земле, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Ожидается, что это полнолуние станет одним из самых красивых в этом году. Условия наблюдения спутника будут практически идеальными, он взойдет почти сразу, как уйдет Солнце. По прогнозам, еще ярче луна будет 5 ноября и 4 декабря.

Напомним, ровно месяц назад челябинцы наблюдали «кровавую» луну.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabintsy-smogut-nablyudat-pervoe-osennee-superlunie-6-i-7-oktyabrya/

2025-10-06PKT10:58:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Челябинцам покажут крутые трюки и прыжки на самокатах.
» Эти соки поддержат иммунитет осенью.
» 37‑я неделя 2025 года начнется и закончится 20‑градусным теплом в Челябинской области.
» Озёрск музыкальный.
» Первые заморозки ударили в Челябинской области.
» В центре внимания. Открытие выставки «Необычное в обычном».
» фиша с 8 по 14 сентября 2025 года.
» Челябинцам покажут крутые трюки и прыжки на самокатах.
» Эти соки поддержат иммунитет осенью.
» 37‑я неделя 2025 года начнется и закончится 20‑градусным теплом в Челябинской области.
» Озёрск музыкальный.
» Первые заморозки ударили в Челябинской области.
» В центре внимания. Открытие выставки «Необычное в обычном».
» фиша с 8 по 14 сентября 2025 года.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги