В Челябинскую область из Казахстана забрели сайгаки.

В Челябинскую область из Казахстана забрели сайгаки.

 Фото: скриншот с видео, предоставленного министерством экологии Челябинской области (автор: Айдар Амаргалиев)

В Челябинскую область из Казахстана забрели сайгаки.

Двух сайгаков на днях видели в 13 километрах от Бредов в охотничьем угодье «Наследницкое». Как рассказали в министерстве экологии Челябинской области, в последний раз степных животных, похожих на небольших антилоп, видели в здешних местах в конце лета прошлого года. А до этого появление сайгаков на Южном Урале отмечали несколько десятилетий назад.

Сайгаки проживают в Казахстане. И с 1970 по 1980 годы изредка заходили с территории соседнего государства в Челябинскую область. Но с тех пор их появление в нашем регионе не регистрировали. В министерстве экологии области предположили, что это связано с сокращением численности казахстанских популяций.

Сейчас сайгаки обитают в обширных степях и полупустынях. Популяция этих животных зарегистрирована в Казахстане, а в Монголии, Туркменистане и Узбекистане отмечают их кочующие группы. В России их можно увидеть в Астраханской области и в Калмыкии.

Добавим, в прошлом году отмечали частое появление медведей в населенных пунктах Челябинской области. В августе 2025-го опасный хищник забрел в промышленную зону Трехгорного, а осенью медведей видели в Катав-Ивановске, под Златоустом и в садах Миасса.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138451/

2026-01-30PKT11:38:00

Ключевые теги: Челябинская область, Озерск, новости.

