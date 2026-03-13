Вторая декада марта завершится аномальным теплом в Челябинской области.

В Челябинской области ужесточат правила замены лифтов.

Сеем на рассаду в марте: достаем семена цветов, пряностей, томатов и других овощей.

Каким должен быть правильный завтрак школьника.

В Челябинске бизнесу напомнили о новых правилах оформления вывесок.

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

С 1 марта в России вступили в силу изменения в закон «О защите прав потребителей», которые обязывают предпринимателей обеспечивать доступность всех сведений о товарах и услугах на русском языке. Нарушение правил может привести к штрафам и обязательной замене вывесок, отметили в администрации Челябинска.

Теперь названия организаций, ценники, описания товаров, меню, режим работы, условия акций, правила возврата и другая информация, с которой сталкивается покупатель, должна быть понятна без перевода. Если бизнес использует иностранное название, рядом обязательно должно быть указано, чем занимается предприятие.

Новые требования касаются прежде всего магазинов, кафе, салонов и других организаций, которые используют англоязычные вывески без пояснений. Исключение сделано для зарегистрированных товарных знаков — их переводить не нужно, однако вся потребительская информация все равно должна быть на русском языке. Контроль за соблюдением требований осуществляют Роспотребнадзор, УФАС и муниципальные власти. Ранее глава Челябинска Алексей Лошкин заявил, что в городе усилят контроль за соблюдением новых требований к вывескам.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафы: для индивидуальных предпринимателей — от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч. Штраф за использование иностранных слов в рекламе — до 500 тысяч рублей для организаций. Кроме того, нарушителям придется за свой счет демонтировать и заменить вывески или удалить рекламные материалы.

Ранее в областные законы о гербе и флаге Челябинской области были внесены изменения, которые расширяют возможности использования официальных символов региона в сувенирной продукции и в рекламе.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1139327/

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

