На участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области ограничили скорость до 40 км.

| Новости » Общественная жизнь

 Иллюстрация: УПРДОР «Южный Урал»

Na участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области ограничили скорость до 40 км.

Временное ограничение движения вводят с сегодняшнего дня, 16 апреля 2026 года, на 1766-м километре трассы М-5 «Урал». Проезд по мосту через реку Атлян разрешат только со скоростью не более 40 км в час, при этом движение там будет реверсивное.

Как стало известно «Губернии», ранее на этом мосту планировали ограничить движение для большегрузов. Однако внеплановое обследование объекта показало, что требуется срочный капремонт эстакады. Его должны начать до лета.

— По результатам внепланового обследования технического состояния моста через реку Атлян на 1766-м километре принято решение об ограничении движения до начала работ по капитальному ремонту, – сообщает УПРДОР «Южный Урал».

Известно, что для транзитного транспорта готовят объездные пути.

Как ранее сообщала «Губерния», в Карталинском округе реконструируют мост через реку Ольховку. Мост на автодороге между селами Великопетровка и Анненское долгое время находился в предаварийном состоянии, поэтому было решено провести полную реконструкцию. Работы начались в сентябре 2025 года, ремонтная зона растянулась более чем на 200 метров. Сейчас основная конструкция моста уже готова, работы подходят к завершению. Планируется, что движение по обновленному мосту откроют уже этим летом.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1139955/

2026-04-16PKT11:13:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

