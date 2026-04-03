Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Ливни и мокрый снег придут на Южный Урал.

Жителей Челябинска и области ждет резкое ухудшение погоды на неделе с 6 по 12 апреля. По прогнозам синоптиков, в начале рабочей недели регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет дожди, порывистый ветер и даже снег с дождем. Лишь к выходным температура воздуха вновь начнет постепенно повышаться.

В понедельник, 6 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы. Южный и юго‑восточный ветер будет усиливаться: днем порывы достигнут 16 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов, в горных районах — до +18.

Во вторник температура снизится до +11…+13 градусов, в среду — до +14…+16. Затем начнется похолодание: в четверг днем ожидается всего +5…+7, ночью местами снова возможен небольшой минус. В пятницу днем прогнозируют +2…+7 градусов, ночью — около −1. В течение всей недели вероятны дожди и дождь со снегом. Но в конце недели температура воздуха вновь начнет расти — в воскресенье ожидается +11…+14 градусов, без осадков.

В региональном управлении МЧС предупреждают: из‑за обильных осадков возможен подъем уровня воды в реках, увеличение притока в пруды и водохранилища, а также подтопление пойменных территорий. Впрочем, пока достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Ранее стало известно, что март 2026 года в Челябинской области стал одним из самых теплых за всю историю.

