Ливни и мокрый снег придут на Южный Урал.

Жителей Челябинска и области ждет резкое ухудшение погоды на неделе с 6 по 12 апреля.

В Челябинской области часть автодорог закрыли для большегрузов ради просушки.

Ограничения будут действовать до полного просыхания полотна, но не более 30 суток.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

В Челябинской области ночью наблюдали северное сияние.

Дожди придут на смену солнцу в Челябинской области 3 апреля.

Осадки пройдут преимущественно в западных районах.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 03.04.2026 год.

Озёрск музыкальный. Праздничный концерт в ОГКИ.

В Челябинскую область приедет бизнес-миссия из четырех стран Африки.

На Южном Урале за сутки потушено два крупных ландшафтных пожара.

В том числе в Троицке сгорело 4 гектара сухой травы, пожарным пришлось отстаивать лес.
Ливни и мокрый снег придут на Южный Урал.

Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Жителей Челябинска и области ждет резкое ухудшение погоды на неделе с 6 по 12 апреля. По прогнозам синоптиков, в начале рабочей недели регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет дожди, порывистый ветер и даже снег с дождем. Лишь к выходным температура воздуха вновь начнет постепенно повышаться.

В понедельник, 6 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидаются дожди различной интенсивности, местами грозы. Южный и юго‑восточный ветер будет усиливаться: днем порывы достигнут 16 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов, в горных районах — до +18.

Во вторник температура снизится до +11…+13 градусов, в среду — до +14…+16. Затем начнется похолодание: в четверг днем ожидается всего +5…+7, ночью местами снова возможен небольшой минус. В пятницу днем прогнозируют +2…+7 градусов, ночью — около −1. В течение всей недели вероятны дожди и дождь со снегом. Но в конце недели температура воздуха вновь начнет расти — в воскресенье ожидается +11…+14 градусов, без осадков.

В региональном управлении МЧС предупреждают: из‑за обильных осадков возможен подъем уровня воды в реках, увеличение притока в пруды и водохранилища, а также подтопление пойменных территорий. Впрочем, пока достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Ранее стало известно, что март 2026 года в Челябинской области стал одним из самых теплых за всю историю.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1139731/

2026-04-06PKT12:17:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

