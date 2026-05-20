На озере Зюраткуль полностью запретили рыбалку и сапбординг.

В национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области ввели строгий запрет на любую рыбалку на период нереста. Многие рыбаки удивлены: еще год назад во время нереста здесь разрешалось ловить рыбу с берега поплавочными удочками — не более двух на человека и с ограничением по числу крючков. Теперь же рыбачить нельзя вообще. В администрации парка объясняют, что решение связано с требованиями федерального законодательства и результатами научных исследований, показавшими критическое состояние популяций некоторых видов рыб.

По закону, любительская рыбалка в национальных парках допускается только в специально выделенных зонах и при наличии разрешения администрации. В этом году таких разрешений на Зюраткуле нет. Причина — критическое состояние отдельных видов рыб.

В 2024 году ученые Института биологии внутренних вод РАН обследовали озеро и установили, что доля сиговых видов составляет менее половины процента от общей численности рыб. Сиги встречаются лишь на больших глубинах и находятся на грани исчезновения. Среди рыб доминируют окунь, карповые и щука. По оценкам специалистов, без искусственного воспроизводства сиговые могут полностью исчезнуть в течение ближайших пяти лет. В ближайшее время планируется провести зарыбление озера, а пока любые виды ловли запрещены.

Под запретом также выход на воду на любых плавсредствах, включая сапы. Закрыты проезды в направлении рек Малый Кыл и Черный Кыл. Кроме того, запрещены прогулки по дамбе озера. В администрации нацпарка подчеркивают, что нарушение режима особо охраняемой территории влечет административные штрафы, а при причинении крупного ущерба — уголовную ответственность.

В 2026 году период нереста на водоемах Челябинской области продлится до 15 июня. В этот период рыбу разрешается ловить только с берега одним удилищем (поплавочным, донным или спиннингом) с не более чем двумя крючками. Ловля рыбы с лодок запрещена. В день можно выловить до 5 килограммов карповых рыб, до 3 килограммов сиговых рыб или 15 любых рыб в зависимости от того, что наступит раньше. Один крупный экземпляр, превышающий норматив по весу, можно оставить.

