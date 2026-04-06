Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

На озере в Каслинском округе с плывущей льдины сняли 75-летнего рыбака.

Двое мужчин, которые приехали из Каменск-Уральского порыбачить на озере Шабалиш рядом с деревней Багаряк, провалились под лед. Оба смогли забраться на льдину. Один из них добрался до берега самостоятельно, второй остался на льдине в 150 метрах от берега.

Чтобы привлечь к себе внимание, мужчина кричал и звал помощь. После звонка очевидцев на место выехали сотрудники отдельного поста 60‑й пожарно‑спасательной части Каслинского гарнизона. Мужчину, который добрался до берега сам, экстренно госпитализировали с признаками сильного переохлаждения.

За вторым рыбаком спасатели отправились на надувной лодке. Мужчину сняли с льдины, от медицинской помощи он отказался, заверив, что чувствует себя хорошо.

Сотрудники областного управления МЧС напоминают: выход на лед запрещен – сейчас это опасно для жизни. Лед на реках и озерах Челябинской области уже хрупкий.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1139791/

2026-04-08PKT11:54:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

