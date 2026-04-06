2026-04-08PKT11:09:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. 1. Сегодня среда 08 апреля 2026 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -2 °С • атмосферное давление 737 мм рт. столба. • относительная влажность воздуха 93 % • ветра нет. 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП (без пострадавших). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 25,27, Октябрьская 14,20, Гайдара 22 – 4,5п с 9 час до окончания. 2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет. 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 22 – 4,5п с 9 час до окончания Вниманию автомобилистов! В связи с проведением работ по уборке и вывозу мусора, 08.04.2026 г. с 9:00 до окончания работ будет закрыто движение по пр. Ленина от площади Ленина до перекрестка ул. Парковая (ул. Архипова) в обоих направлениях. Движение автомобильного транспорта на данном участке будет отсутствовать. Просим использовать объездные пути. Вниманию жителей округа! В связи с повышением температуры воздуха происходит резкое разрушение ледяного покрова водоемов. Во избежание несчастных случаев, просьба без необходимости не выходить на лед, любителям зимней рыбалки – рекомендовано закончить подледный лов. Уважаемые родители! Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах, расскажите об опасности выхода на лед. Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «2-07-07» или «112». Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: Лесных пожаров не зарегистрировано. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 08 апреля 2026 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ветер западный с переходом днем на восточный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью от +3° до -2°, в низинах до -5°, днем 14-19°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая (ледовая) обстановка: В ближайшие сутки (7 - 9 апреля) на реках области ожидается неустойчивый водный режим. Угрозы подтопления приусадебных участков и жилых домов нет. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 125 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/63530/

