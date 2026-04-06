На озере в Каслинском округе с плывущей льдины сняли 75-летнего рыбака.

На озере в Каслинском округе с плывущей льдины сняли 75-летнего рыбака.

Премьеры, выставки и кино: как сделать весну богатой на впечатления для всей семьи.

Премьеры, выставки и кино: как сделать весну богатой на впечатления для всей семьи.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

В челябинских торговых сетях проверяют цены на яйца и молоко.

В челябинских торговых сетях проверяют цены на яйца и молоко.

Надо ли мыть яйца перед готовкой.

Надо ли мыть яйца перед готовкой.

Какие патогены может содержать скорлупа.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 07.04.2026 год.

Афиша

Афиша с 6 по 12 апреля 2026 года.

Ливни и мокрый снег придут на Южный Урал.

Жителей Челябинска и области ждет резкое ухудшение погоды на неделе с 6 по 12 апреля.

В Челябинской области часть автодорог закрыли для большегрузов ради просушки.

В Челябинской области часть автодорог закрыли для большегрузов ради просушки.

Ограничения будут действовать до полного просыхания полотна, но не более 30 суток. Подробнее
Премьеры, выставки и кино: как сделать весну богатой на впечатления для всей семьи.

Премьеры, выставки и кино: как сделать весну богатой на впечатления для всей семьи.

Фото: медиахолдинг «Первый областной»

Премьеры, выставки и кино: как сделать весну богатой на впечатления для всей семьи.

Рассказываем, куда можно сходить в Челябинске и где работает Пушкинская карта.

Весна — время, когда хочется новых открытий, ярких эмоций и поводов собраться вместе. И для этого не нужны лишние траты из семейного бюджета: у многих подростков уже есть Пушкинская карта с балансом 5000 рублей. Осталось только выбрать, куда пойти, чтобы впечатлений хватило на всех. Мы собрали пять идей, как потратить эти средства с умом — чтобы и ребенку было интересно, и родители не скучали, а общие культурные походы стали новой семейной традицией.

Театральная премьера, которую будут обсуждать за ужином.

Сходить на спектакль всей семьей — отличный способ переключиться от школьных будней и рабочих задач. Выбирайте постановку, где есть что обсудить: современную драму, остроумную комедию или классику в неожиданной интерпретации. После спектакля у вас точно появится общая тема для разговоров — и это дорогого стоит. Тем более что весной в театрах города пройдет сразу несколько премьер: «Ромео и Джульетта. Пилигримы Вероны» (16+) в театре «Скарабей», «Белые ночи» (16+) в Молодежном театре.

Выставка, где можно не только смотреть, но и участвовать.

Музеи и галереи давно перестали быть «тихими залами». Сейчас здесь проходят интерактивные экскурсии, мастер-классы, мультимедийные проекты. Это формат, который заходит подросткам — и взрослым тоже. Вместо скучного осмотра экспонатов вы получаете живое общение и возможность попробовать что-то новое. Например, можно побывать на новой выставке «Загадки русского народа» Михаила Шемякина (12+), которая заработает 10 апреля, а затем принять участие в мастер-классе по живописи на холсте.

Концерт, где встречаются поколения.

Найти музыку, которую любят и дети, и родители, — задача со звездочкой. Но она решаема. Обратите внимание на программы, где классика встречается с джазом или роком, на выступления молодых исполнителей, знакомых по соцсетям, или на филармонические концерты для всей семьи. Например, можно сходить в Концертный зал Прокофьева и послушать знакомые всем саундтреки, но в исполнении симфоджаз-оркестра (6+). Или отправиться на вечерний концерт-экскурсию по органному залу (6+).

Кино, которое дает повод поговорить.

Две тысячи рублей из баланса Пушкинской карты можно потратить на кино. И это отличный повод не просто посмотреть фильм, а потом обсудить его за чашкой чая. Например, сейчас в кино идут «Домовенок Кузя 2» (6+), «Сказка о царе Салтане» (6+), «Малыш» (16+), «Красавица» (12+), «Царевна-лягушка 2» (6+).

«Культурный марафон»: несколько событий за один сезон.

В один день можно устроить семейный штурм культурных площадок: сходить на выставку, потом на спектакль, а затем успеть в кино. Так культурная жизнь становится не разовым событием, а привычкой, которую разделяют все члены семьи.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/kultura/premery-vystavki-i-kino-kak-sdelat-vesnu-bogatoy-na-vpechatleniya-dlya-vsey-semi/

2026-04-08PKT11:25:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» В центре внимания. Енотовидные собаки в ДЭБЦ.
» Озёрск музыкальный. "50 лет в ритме России».
» Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.
» Памятка курящим.
» В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.
» Оперативная обстановка.

