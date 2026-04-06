В челябинских торговых сетях проверяют цены на яйца и молоко.

Депутаты и общественники перед Пасхой решили взять на контроль в крупных торговых сетях цены на популярные в праздник продукты. Это, в первую очередь, как известно, яйца.

С инициативой выступили парламентарии Госдумы РФ. От Челябинской области, напомним, в ГД работает много народных избранников. Есть и от данной фракции.

Депутаты выразили обеспокоенность вероятным необоснованным ростом цен на куриные яйца, которые относятся к социально значимым продуктам. Соответствующим структурам предложили провести анализ действий производителей и торговых сетей на предмет возможных согласованных действий или злоупотребления доминирующим положением.

Как стало известно «Губернии», торговые сети уже получили запросы на представление данных об объемах поставок и реализации продукции с января по апрель и динамике средних закупочных и розничных цен.

Как ранее сообщало наше издание, Пасха в 2026 году будет 12 апреля. Люди, которые планируют отмечать один из главных христианских праздников, уже планируют покупки продуктов. В частности яиц, муки и многих других товаров.

