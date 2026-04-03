Ливни и мокрый снег придут на Южный Урал.

Жителей Челябинска и области ждет резкое ухудшение погоды на неделе с 6 по 12 апреля. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области часть автодорог закрыли для большегрузов ради просушки.

Ограничения будут действовать до полного просыхания полотна, но не более 30 суток.

Ограничения будут действовать до полного просыхания полотна, но не более 30 суток. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуацийна территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области ночью наблюдали северное сияние.

В Челябинской области ночью наблюдали северное сияние. Подробнее

| Общественная жизнь

Дожди придут на смену солнцу в Челябинской области 3 апреля.

Дожди придут на смену солнцу в Челябинской области 3 апреля.

Осадки пройдут преимущественно в западных районах. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 03.04.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Озёрск музыкальный. Праздничный концерт в ОГКИ.

Озёрск музыкальный. Праздничный концерт в ОГКИ. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинскую область приедет бизнес-миссия из четырех стран Африки.

В Челябинскую область приедет бизнес-миссия из четырех стран Африки. Подробнее

| Общественная жизнь

На Южном Урале за сутки потушено два крупных ландшафтных пожара.

На Южном Урале за сутки потушено два крупных ландшафтных пожара.

В том числе в Троицке сгорело 4 гектара сухой травы, пожарным пришлось отстаивать лес. Подробнее
В Челябинской области часть автодорог закрыли для большегрузов ради просушки.

В Челябинской области часть автодорог закрыли для большегрузов ради просушки.

В Челябинской области часть автодорог закрыли для большегрузов ради просушки.

Ограничения будут действовать до полного просыхания полотна, но не более 30 суток.

С понедельника, 6 апреля, в Челябинской области начинается просушка дорог. В этой связи временно закрывается движение тяжелого транспорта на ряде региональных и межмуниципальных трасс, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Миндортранс региона.

Речь идет об автомобилях, нагрузка на ось которых превышает 6 тонн. Ограничения будут сняты сразу после полного просыхания дорожного полотна.

«Ограничения будут действовать до полного просыхания полотна, но не более 30 суток. Движение по трассам автомобилей, нагрузка на ось которых превышает установленные нормы, будет осуществляться на основании разрешений, выдаваемых в системе Росдормониторинга»,— уточнили в ведомстве.

Запрет не распространяется на перевозки пассажиров, продуктов, лекарств, кормов, почты, семян, удобрений, сжиженного газа, угля и печного топлива, строительную технику и машины госорганов.

Кроме того, ограничения не коснутся дорог опорной сети. В перечне ключевых магистралей, где тяжелый транспорт сможет ездить без ограничений, 37 дорог, в том числе Южноуральск — Магнитогорск, Миасс — Златоуст, Тюбук — Кыштым, Куса — Нязепетровск, а также объездные дороги Челябинска и села Миасского.

Перевозчиков просят заранее планировать маршруты с учетом введенных временных ограничений.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-chast-avtodorog-zakryli-dlya-bolshegruzov-radi-prosushki/

2026-04-06PKT12:04:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Другие новости по теме:
Топ просмотров
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» Озёрск музыкальный. "50 лет в ритме России».
» В центре внимания. Енотовидные собаки в ДЭБЦ.
» Китай заинтересовался челябинской разработкой по контролю за чистотой воздуха.
» Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.
» Памятка курящим.
» В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» Озёрск музыкальный. "50 лет в ритме России».
» В центре внимания. Енотовидные собаки в ДЭБЦ.
» Китай заинтересовался челябинской разработкой по контролю за чистотой воздуха.
» Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.
» Памятка курящим.
» В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.

