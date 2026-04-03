В Челябинской области часть автодорог закрыли для большегрузов ради просушки.

С понедельника, 6 апреля, в Челябинской области начинается просушка дорог. В этой связи временно закрывается движение тяжелого транспорта на ряде региональных и межмуниципальных трасс, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Миндортранс региона.

Речь идет об автомобилях, нагрузка на ось которых превышает 6 тонн. Ограничения будут сняты сразу после полного просыхания дорожного полотна.

«Ограничения будут действовать до полного просыхания полотна, но не более 30 суток. Движение по трассам автомобилей, нагрузка на ось которых превышает установленные нормы, будет осуществляться на основании разрешений, выдаваемых в системе Росдормониторинга»,— уточнили в ведомстве.

Запрет не распространяется на перевозки пассажиров, продуктов, лекарств, кормов, почты, семян, удобрений, сжиженного газа, угля и печного топлива, строительную технику и машины госорганов.

Кроме того, ограничения не коснутся дорог опорной сети. В перечне ключевых магистралей, где тяжелый транспорт сможет ездить без ограничений, 37 дорог, в том числе Южноуральск — Магнитогорск, Миасс — Златоуст, Тюбук — Кыштым, Куса — Нязепетровск, а также объездные дороги Челябинска и села Миасского.

Перевозчиков просят заранее планировать маршруты с учетом введенных временных ограничений.

