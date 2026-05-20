2026-05-20PKT10:43:00 | Новости Общественная жизнь Сегодня среда 20 мая 2026 года. Сегодня среда 20 мая 2026 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 15 °С • атмосферное давление 741 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 83% • ветер Южный 1-2 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения: Лесохим , М Кольцевая 9 с 9 до окончания Луначарского 21-2п, К Маркса 22-8п с 9 до 12 час Дзержинского 56-8п с 14 до 16 час 2 В сетях электроснабжения 3 В сетях горячего водоснабжения: Луначарского 21-2п, К Маркса 22-8п с 9 до 12 час Дзержинского 56-8п с 14 до 16 час По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): Сегодня, днём и в первой половине ночи 21 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с. При прохождения холодного фронта и выпадением осадков в отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: Лесных пожаров не зарегистрировано. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 20 мая 2026 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Ветер ночью неустойчивый 1-6 м/с, днем северный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах шквалистое усиление до 25 м/с. Температура воздуха ночью от +9° до +14°, в горах и низинах до +4°, днём от +24° до +29°, на севере до +19°. По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): Днём 20 мая и в первой половине ночи 21 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с. 20 мая по всей территории Челябинской области, 21 мая после прохождения холодного фронта и выпадением осадков в отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной НЯ: 20 мая в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на реках области ожидается неустойчивый водный режим. В районах выпадения большого количества осадков возможны резкие подъемы уровней воды в реках, увеличение притока воды к водохранилищам, подтопление отдельных участков поймы. Лесопожарная обстановка: Прогнозируется возникновение 2-7 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3-4 классы пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 120 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/63922/ kseniya.prikina 2026-05-20PKT10:43:00

