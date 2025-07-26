| Новости » Общественная жизнь

Сезон электросамокатов в Челябинске в 2026 году пройдет по новым правилам.

Операторов обязали следить за нарушениями и штрафовать за них.

В 2026 году операторы кикшеринга будут работать в Челябинске по новым правилам. Как сообщили в пресс-службе администрации города, они смогут штрафовать пользователей-нарушителей. Кроме того, операторов обязали следить за скоростным режимом и оставлением самокатов в специально отведенных для них местах.

«Операторы должны следить не только за оставлением СИМ в специальных местах, но и за скоростным режимом, соблюдением запрета на перемещение по определенным территориям. Они должны проводить информационные кампании о правилах безопасной езды, а также идентифицировать возраст пользователя»,

— уточнили в мэрии.

За несоблюдение правил наказывать рублем будут и пользователей, и операторов. Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей, для операторов — от 10 до 100 тысяч.

Кроме того, на протяжении всего сезона будет формироваться ежемесячный рейтинг операторов. Те, у кого будет меньше всего нарушений, смогут выставлять больше самокатов.

В мэрии также сообщили, что работа с операторами продолжается уже больше года. В ближайшее время с представителями компаний кикшеринга снова проведут встречу, чтобы обсудить новые правила.

