Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

Аркаим анонсировал фестивальный сезон — 2026.

Гостей музея-заповедника ждут «Крынка», экопикник и этнографические праздники.

Музей-заповедник «Аркаим», который находится в Брединском районе Челябинской области, опубликовал афишу главных событий наступившего 2026 года. Культурный календарь включает восемь крупных фестивалей.

Сезон откроет «Зимнее солнце Аркаима» (0+), традиционный фестиваль запланирован на 7—8 февраля. Гости смогут погрузиться в древние традиции, ремесла и посмотреть выступления фольклорных коллективов. В день весеннего равноденствия, 21 марта, пройдет экопикник «Весна на Аркаиме» (12+).

Летний сезон начнется масштабно: с 12 по 14 июня запланированы областной фольклорно-этнографический фестиваль и мультиформатное мероприятие «Связь времен. Связь народов» (6+), а с 19 по 21 июня обещают интерактивную программу под названием «Ветер времени» (12+). Новинкой лета станет Фестиваль национальных видов спорта (16+), который впервые пройдет 3 и 4 июля в партнерстве с Федерацией килы России. Главным же событием июля традиционно станет фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» (6+). Он пройдет 25 и 26 июля. Кстати, в десятый — юбилейный — раз.

Осенняя программа сместит акцент на гастрономию и традиционный быт. В сентябре, 12-го и 13-го числа, пройдет фестиваль «Крынка» (6+), где будут представлены старинные русские, башкирские, казахские и нагайбакские рецепты.

Завершится фестивальный сезон 19—20 сентября интерактивным проектом «Аркаимские осенины» (6+) с мастер-классами по народным промыслам и реконструкцией казачьего быта.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/kultura/arkaim-anonsiroval-festivalnyy-sezon-2026/