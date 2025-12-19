Фото: Людмила Ковалева, Юлия Боровикова, Дмитрий Куткин, из архивов «Вечернего Челябинска» и «Южноуральской панорамы»

В праздники южноуральцы посетят дом Деда Мороза и выйдут на «Забег обещаний»

Январские праздники в 2026 году будут рекордно длинными — с учетом выходного дня 31 декабря южноуральцы будут отдыхать 12 дней. Чтобы никто не заскучал, «Губерния» совместно с Главным управлением координации развития туризма по Челябинской области составила небольшой список самых интересных праздничных событий, которые будут проходить в разных городах Челябинской области. Увлекательно можно будет провести время не только в ледовых городках, но и на фестивалях, квестах и спортивных соревнованиях.

Сатка.

Резиденция Деда Мороза — с 20 декабря

В поселке Межевом в декабре начал работу новый туристический визит-центр «Луна». В нем 20 декабря разместилась настоящая резиденция Деда Мороза. Ежедневно до 11 января 2026 года ребят здесь будет встречать новогодний волшебник с внучкой Снегурочкой. Ожидаются мастер-классы и развлекательная программа для детей.

Златоуст.

Новогодний автоспринт — 27 декабря

Златоуст встретит Новый год ревом моторов — в городе пройдет новогодний автоспринт, первый этап открытого чемпионата города на кроссовой трассе спортивного комплекса «Уреньга». Участников ждет классическая зимняя трасса со снегом и льдом. Особенность — первый проезд на гражданской резине. Для зрителей будет работать полевая кухня.

Челябинск.

Открытие ледового городка — 29 декабря

В этом году ледовый городок оформили в честь 290-летия Челябинска. На площадке можно будет увидеть ледяные копии знаковых мест города, покататься на горках, посетить городскую ярмарку и дом Деда Мороза. Организаторы также подготовили насыщенную праздничную программу.

Кыштым

«Забег обещаний» — 1 января.

1 января 2026 года в Кыштыме впервые пройдет «Забег обещаний», который объединит города России. Забег стартует в городском парке имени А. С. Пушкина, чтобы символически выполнить обещание, данное себе на новый год. Важна не скорость, а личная цель и настрой. Приветствуются новогодние костюмы.

Магнитогорск

«Арт-марафон» — с 23 декабря

На новогодние праздники Магнитогорская картинная галерея запланировала провести целый «Арт-марафон» с интересными мастер-классами по созданию открыток, елочных игрушек и брошей в виде варежек. С 23 по 30 декабря, а также 6, 9 и 10 января участники познакомятся с различными художественными техниками, получат памятные сувениры и познакомятся с выставками.

Зимний фестиваль — 5 января

А магнитогорский городской культурный центр «Амбар» запланировал провести в новогодние праздники уютный зимний фестиваль. Организаторы отмечают, что хотят воспроизвести атмосферу теплого домашнего праздника с елкой и мандаринами. Участников ждет душевная музыка, любимые фильмы, домашние угощения, творческие посиделки и ярмарка чудес.

Троицк.

Ретропоезд — 10 января

В эти новогодние каникулы южноуральцы также смогут совершить путешествие во времени, отправившись на ретропоезде из Челябинска в Троицк. Программа включает поездку на настоящем паровозе, осмотр усадьбы Осипова, посещение краеведческого музея и Свято-Троицкой церкви. Завершит день бал XIX века.

Отметим, что в Челябинской области планируется огромное количество мероприятий, в списке указаны лишь несколько. Свои творческие встречи, игры, мастер-классы и новогодние события будут проходить практически в каждой библиотеке, доме культуры, музее, театре и других общественных пространствах.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1137766/