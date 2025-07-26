Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В новогодние каникулы из Москвы в Челябинск пустят дополнительные поезда.

В новогодние каникулы, которые в этом году продлятся с 31 декабря по 11 января, РЖД назначили около 700 дополнительных рейсов поездов дальнего следования по стране. Это позволит избежать дефицита мест и, как и в прошлом году, перевезти более пяти миллионов пассажиров.

Среди ключевых направлений — маршрут от Москвы до Челябинска и обратно. Дополнительные составы будут курсировать в самые востребованные даты, включая 30 декабря и 11 января.

Жители Челябинской области смогут дополнительными маршрутам, чтобы отправиться в путешествие или встретиться с близкими в период новогодних каникул, когда вся страна будет отдыхать. Напомним, в этот раз россияне будут отдыхать целых 12 дней — это самые длинные новогодние каникулы за последние 12 лет.

Ранее стало известно, что в Челябинске готовятся начать возведение ледового городка на площади Революции. Он будет посвящен грядущему 290-летию южноуральской столицы.

