Обратная связь Суббота, 1 ноября, 16:01
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Бум-бам по головам — как боксеры МВД на челябинском ринге бились.

Бум-бам по головам — как боксеры МВД на челябинском ринге бились.

Хозяева турнира остались за чертой призеров, но выступили достойно. Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральские пожарные прошли полосу препятствий, охваченную огнем.

Южноуральские пожарные прошли полосу препятствий, охваченную огнем. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 01.11.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

Также на длинные выходные на Южном Урале будет скорректирован график движения пригородных поездов. Подробнее

| Общественная жизнь

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

Также на длинные выходные на Южном Урале будет скорректирован график движения пригородных поездов. Подробнее

| Общественная жизнь

Почему магия так привлекает человека.

Почему магия так привлекает человека.

Этому есть логичные объяснения. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Какой напиток может дать бодрость взамен кофе.

Какой напиток может дать бодрость взамен кофе.

Сколько времени потребуется для отказа от привычного кофеина. Подробнее

| Общественная жизнь

К российскому «Большому этнографическому диктанту» вырос интерес во всем мире.

К российскому «Большому этнографическому диктанту» вырос интерес во всем мире. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

Фото: Людмила Ковалева, ИА «Первое областное»

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

Также на длинные выходные на Южном Урале будет скорректирован график движения пригородных поездов.

В праздничные дни ноября пассажиров Челябинской области ждут изменения в расписании пригородных поездов. В частности, будут запущены дополнительные электропоезда между Челябинском и Екатеринбургом, сообщает Свердловская пригородная компания.

Для удобства путешественников между двумя столицами Урала в разгар длинных выходных — 4 и 5 ноября — будут курсировать дополнительные электрички. Поезд № 7007/7027 отправится из Челябинска в 13:42, а обратный рейс № 7028/7008 — из Екатеринбурга в 11:41.

Также перевозчик анонсировал ряд изменений в графике движения других пригородных составов.

Электричка № 6004 Полетаево-1 — Челябинск не будет работать 3 и 4 ноября. Вместо этого ее запустят в четверг, 1 ноября. Отправление со станции Полетаево в 7:31.

Поезд № 7148 сообщением Златоуст — Челябинск перенесен с 4 на 2 ноября. Выйти в путь он сможет в 17:41.

Также изменится дата курсирования скоростных «Ласточек» между Челябинском и Магнитогорском. Рейсы № 7905 и № 7906, которые должны были состояться 31 октября, теперь назначены на 4 ноября. Из Челябинска электропоезд отправится в 12:35, а из Магнитогорска — в 11:25.

Все изменения в расписании вводятся для того, чтобы удовлетворить возросший спрос на пригородные перевозки в период праздничных дней и обеспечить комфортное передвижение жителей региона.

Инофрмация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-noyabrskie-prazdniki-dlya-yuzhnouraltsev-zapustyat-dopolnitelnye-poezda-mezhdu-chelyabinskom-i-eka/

2025-11-01PKT11:03:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.
» Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.
» Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги