Озёрск музыкальный. Концерт «Для дружной такой компании».

В центре внимания. Предновогодние праздники в Озёрске.
Озёрск музыкальный. Концерт "Содружество талантов".
Озёрск музыкальный. Концерт "Снова песня раздается" в ОГКИ.
Афиша со 2 по 10 января 2026 года.
Озёрск в лицах. Сергей Гальперин.
В центре внимания. Зимний "Маркет-Оз" "Новогодняя ёлка".
Мастер-класс. Домики-игрушки из бумажной лозы.
В центре внимания. Маркет Кидс - 2025.
Афиша с 15 по 21 декабря 2025 года.
Озёрск в лицах. Елизавета Карасёва.
В центре внимания. Вечер музыкальной поэзии "Путь Сантьяго".
Озёрск спортивный. Проект "Школьная ракетка".
В центре внимания. Молодёжный конкурс "Дело жизни".
В центре внимания. Финал соревнований проекта по спортивному ориентированию.
Афиша с 1 по 7 декабря 2025 года.
В центре внимания. Прогулки в стиле ретро.
В центре внимания. Регистрация домашних собак и кошек.
Афиша с 24 по 30 ноября 2025 года.
В центре внимания. Женское оздоровительное мероприятие в Озёрске.
В центре внимания. Профилактика мошенничества. Ложные инвестиции.
В центре внимания. Памп-трек в Озёрске.В Озёрске появится новый спортивный объект.
Афиша с 17 по 23 ноября 2025 года.
В центре внимания. Конкурс вокалистов в рамках фестиваля «Детство - это я и ты».
В центре внимания. Читай-баттл.
Озёрск спортивный. Кубок ОГО по боксу.
Афиша с 10 по 16 ноября 2025 года.
В центре внимания. День в театре кукол.
Озёрск музыкальный. "Рифею" - 50.
Озёрск в лицах. Алёна Скорева.
Афиша с 3 по 9 ноября 2025 года.
Озёрск музыкальный. Концерт "Любви все возрасты покорны" в ОГКИ.
21 октября на территории 38 школы прошёл второй этап проекта по спортивному ориентированию.
22 октября в Малом зале Дворца прошел конкурс чтецов, который открыл муниципальный фестиваль "Детство - это я и ты". Подробности - в нашем репортаже.
Афиша с 27 октября по 2 ноября 2025 года.
ПОЕДИМ. Закуски а-ля цезарь.
Афиша с 20 по 26 октября 2025 года.
В центре внимания. "Эхо горных вершин" и "ЕгозаЛюбовь".
В центре внимания. Маркет-Оз - 2025.
Афиша с 13 по 19 октября 2025 года.
В центре внимания. Спортивный праздник «Семья в движении».
В центре внимания. Стажировка в "Жемчужинке".
В центре внимания. Караоке-конкурс "ЗАПОЙ".
В центре внимания. Выставка проектов студентов отделения «Дизайн».
Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.
Афиша с 6 по 12 октября 2025 года.
В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
Афиша с 29 сентября по 5 октября 2025 года.
В центре внимания. Нам - 75. Юбилей ПКиО.
Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
В центре внимания. Паркфест.
В центре внимания. Кубок Егозы по маунтинбайку-2025.
Озёрск спортивный. Кросс нации-2025.
Озёрск в лицах. Лариса Алфёрова.
Афиша с 22 по 28 сентября 2025 года.
Эстафета «Поколение ЗОЖ» в Детском парке.
Афиша с 15 по 21 сентября 2025 года.
Озёрск музыкальный. Концерт оркестра "Россияне" "Музыка на бис!".
В центре внимания. Открытие выставки «Необычное в обычном».
фиша с 8 по 14 сентября 2025 года. О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише.
В центре внимания. День знаний в Детском парке.
В центре внимания. 10 лет конному клубу "Невада".
В центре внимания. Мультстудия в СЮТ.
В центре внимания. Танго в Озёрске.
Озерск музыкальный. Концерт поэтов и бардов Озёрска.
Афиша на 30, 31 августа 2025 года.
В центре внимания. Фотосушка-2025.
Турнир по женскому мини-футболу-2025.
Озерск в лицах. Анна Устинова.
Озёрск спортивный. Кубок Челябинской области по парусному спорту.
Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
Команда проекта "Стрит-арт на деревьях" снова в деле!
Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
Озерск в лицах. Ирина Маркина. АНО «Мамуля».
В центре внимания. Городской клуб служебного собаководства.
Андрей Комаров дал старт новому производству на Урале.
Озёрск музыкальный. Концерт народных инструментов в ОГКИ.
В центре внимания. Интересные места в Кыштыме.
Мастер-класс. Кукла-мотанка.
Афиша с 23 по 29 июня 2025 года.
В центре внимания. Профилактика мошенничества.
В центре внимания. Пушкинский день - 2025.
В центре внимания. VIII фестиваль-конкурс оркестров «Фанфары Кыштыма».
Афиша с 16 по 22 июня 2025 года.
В центре внимания. Первый танцевальный фестиваль Kod Red.
Концерт вокалистов-выпускников ОГКИ.
Афиша с 9 по 15 июня 2025 года.
День защиты детей в Детском парке.
Озерск творческий. Мастер-кондитер Елена Пейчева.
Озёрск спортивный. Турнир по дзюдо.
Озерск в лицах. Марина Шишкова.
Озерск в лицах. Татьяна Синицына и Анастасия Гончар.
Афиша с 26 мая по 01 июня 2025 года.
Мастер-класс. Корзинка из бумажной лозы.
В центре внимания. Новости театральной жизни Озёрска.
Афиша с 19 по 25 мая 2025 года.
В центре внимания. Выставка "Н2О. Притяжение" в ЦГБ.
Афиша с 12 по 18 мая 2025 года.
Озёрск музыкальный. Концерт Дорогами Победы в ДМШ № 1.
Озёрск музыкальный. Литературно-музыкальная композиция "На безымянной высоте".
Озёрск музыкальный. Концерт КСП "Рифей" "И помнит мир спасенный..."
В центре внимания. День пожарной охраны в Озёрске.
Афиша с 5 по 11 мая 2025 года.
В центре внимания. Молодёжный образовательный форум "От мечты к реальности".
Озёрск музыкальный. Концерт "Вальс цветов" в ДМШ № 1.
Озёрск музыкальный. Концерт гитариста А. Ерёменко в ОГКИ.
В центре внимания. Открытие мотосезона-2025.
Озёрск музыкальный. Концерт "Лица друзей".
В центре внимания. Конкурс хореографических коллективов в ДТДиМ.
В центре внимания. Субботник в ПКиО.
Афиша 28 апреля по 6 мая 2025 года.
Озёрск музыкальный. Концерт ансамблевой музыки в ОГКИ.
Турнир по сборке спилс-карт России.
В центре внимания. Голосование по отбору общественных территорий благоустройства на реализацию в 2026 году.
Мастер-класс. Пасхальная курочка.
Афиша с 21 по 29 апреля 2025 года.
В центре внимания. Репетиция акции "Вальс Победы".
Афиша с 14 по 20 апреля 2025 года.
В центре внимания. Проекты юных археологов.
В центре внимания. Уничтожение рисунков на деревьях в парке культуры и отдыха.
Озёрск музыкальный. Клуб "Таланты и поклонники", 30 марта 2025 года.
Афиша с 7 по 13 апреля 2025 года.
Озёрск спортивный. Региональные соревнования «Льдинки на "Высоте"»
В центре внимания. Итоговое мероприятие проекта "Быстрее ветра".
Афиша с 31 марта по 6 апреля 2025 года.
В центре внимания. Отчётный показ выпуска студии "Искусство речи".
Озерск творческий. Читательская конференция А. Волынцева.
Новости ГЛК "Егоза". Итоговое мероприятие социально-значимого проекта "Новые вершины".
В Озёрске завершился первый этап проекта "Ориентирование - это просто как раз, два, три".
Афиша с 17 по 23 марта 2025 года.
Жизнь замечательных людей. Эмма Власова.
Подписание соглашения между СУ ФПС №1 МЧС России и храмом Покрова Пресвятой Богородицы г. Озерска.
Предстоящее благоустройство объектов по итогам прошлогоднего онлайн-голосования.
В центре внимания. Открытие студии танца.
Озёрск музыкальный. Концерт оркестра "Россияне" "Любовь с первого звука".
Ей имя - Женщина!
Афиша с 10 по 16 марта 2025 года.
В центре внимания. Конкурс театральных коллективов в ДТДиМ.
В центре внимания. "Широкая масленица-2025".
Афиша с 24 февраля по 3 марта 2025 года.
Озёрск музыкальный. Фестиваль-конкурс хоров "Песня на века". Часть 2.
Новости ГЛК "Егоза". Вечернее катание на ГЛК "Егоза".
В центре внимания. Выставка "Человеческая душа - райская птица" в Озёрском городском музее.
Афиша с 17 по 23 февраля 2025 года.
Озерск в лицах. Аида Даулеткалиева.
В центре внимания. Проект "Читай дальше".
Озёрск спортивный. Женский хоккей на валенках-2025.
Фестиваль-конкурс хоров "Песня на века". Часть 1.
Афиша с 10 по 16 февраля 2025 года.
В центре внимания. Выставка работ студентов ОГКИ.
В центре внимания. Проект "Нутрии в контактном зоопарке".
Афиша с 3 по 9 февраля 2025 года.
В центре внимания. "Открой рот 2025" в Озёрске.
Озерск спортивный ."Ориентирование - это просто, как "раз-два-три!"
Афиша с 27 января по 2 февраля 2025 года.
Пресс-конференция главы ОГО С. Гергенрейдера.
Интервью с начальником управления культуры Светланой Степановой.
В центре внимания. Экологическая акция "Разделяйка".
Афиша с 20 по 26 января 2025 года.
ПОЕДИМ. Куриные сердечки
Озёрск спортивный. Интервью с Евгением Гончаром.
Афиша с 13 по 19 января 2025 года.
Новогоднее представление в театре кукол.
Озёрск музыкальный. "Времена года"
Новогоднее представление в ДК "Маяк".
Социально-значимый проект "Новые вершины".
Новогодний концерт отделения допобразования ОГКИ.
Концерт "Музыкальное искусство эстрады" ОГКИ.
Итоги голосования за инициативные проекты-2025.
Новогоднее поздравление от Дедушки Мороза!
В центре внимания. 30-летие детского дома.
Мастер-класс. Новогодняя свеча.
Социальный проект «Волонтёр года - 2024».
Озёрск спортивный. Интервью с Татьяной Третьяковой.
Озерск творческий. Концерт з.а. РФ В. Азимова.
В центре внимания. Стендап в Озёрске.
Озерск творческий. Конкурс "Дело жизни" в ЦКиДМ.
В центре внимания. Фестиваль "Снежность".
Конкурс вокалистов в ДТДиМ. Часть 2.
В центре внимания. Выставка "Творить как дышать".
Изменение маршрутов сообщения с Татышем.
Концерт военного духового оркестра Озерской дивизии.
В центре внимания. Спектакль "Ни капли дождя..."
В центре внимания. Озёрскому туризму 65 лет.
Первенство ДЮСШ по спортивной гимнастике.
Конкурс вокалистов в ДТДиМ. Часть 1.
В центре внимания. Конкурс чтецов в ДТДиМ. Часть 3
Выставка П. Фролова "Русская азбука".
Озёрск спортивный. Встреча со спортсменами в "Мире".
В центре внимания. "Гитарник" в "Мире".
В центре внимания. Конкурс чтецов в ДТДиМ. Часть 2
Мониторинг качества холодной воды в ОГО
В центре внимания. Конкурс чтецов в ДТДиМ. Часть 1.
В центре внимания. Турнир по бильярду
В центре внимания. Долги "РИР Озёрск".
ПОЕДИМ. Макароны-гнёзда и десерт из манки с соком.
Международный День музыки в ОГКИ.
В центре внимания. Пруд моей мечты.
Озёрск спортивный. Фестиваль "Ты можешь всё".
Открытие пространства «Мир молодежи».
В центре внимания. Гривны и колты.
Концерт оркестра Россияне Музыка на бис.
Озерск творческий. Выставка "Следуя за вдохновением".
Новости ГЛК Егоза. Кубок Егозы по маунтинбайку-2024
Секции лыжного спорта и спортивной гимнастики
Начало отопительного сезона в округе.
ПОЕДИМ. Пицца из тортильи и омлета.
Дороги и присоединение ДК "Синегорье" к МБУ КДЦ.
Старт социально-значимого проекта "Новые вершины".
Озерск в лицах. Ольга Хакимова.
В центре внимания. Мурал на здании школы 40.
Экологическая акция #Паркарт в Озёрске.
Реализация программы "Наш дом - наш двор - наш город".
Футбольный фестиваль ко Дню знаний.
Концерт-сюрприз "Звезда упала на ладошку…"
День знаний для детей микрорайона ЖЭК-4.
Дни открытых дверей в СЮТ и ДТДиМ.
Чем заняться взрослым в свободное время.
ПОЕДИМ. Тайский суп с креветками, карри и киви.
В центре внимания. Фотосушка-2024.
В центре внимания. ЗАМАН-2024.
Озерск в лицах. Лариса и Полина Кузнеченковы.
Озёрск спортивный. Женский мини-футбол 2024. Финал.
Вниманию зрителей - песни и музыка из мультфильмов в исполнении военного духового оркестра Озерской ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии России под руководством подполковника Алексея Донского. Солистка - Наталия Квачева.
