Губернатор Текслер отметил вклад главврача Альтмана в развитие медицины региона.

На первом в этом году выездном заседании Совета главных врачей Челябинской области губернатор Алексей Текслер объявил о награждении главного врача Челябинской областной клинической больницы Дмитрия Альтмана медалью «За вклад в развитие Челябинской области», отметив его многолетний вклад в региональное здравоохранение. Совещание состоялось в юбилей главного врача ЧОКБ — Дмитрию Альтману исполнилось 70 лет.

Дмитрий Альтман начал свою карьеру в 1979 году после окончания Оренбургского медицинского института в Челябинской городской больнице №3. С 1996 по 2014 год он возглавлял Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн, превратив его в уникальный реабилитационный центр и организационно-методический центр для лечебных учреждений региона. С 2014 года Альтман является главным врачом Челябинской областной клинической больницы, ведущей клиники Южного Урала. Он активно занимается научной деятельностью, является автором более 140 научных работ и ведет активную общественную работу.

Выездное совещание Совета главных врачей состоялось 20 января на площадке Городской больницы № 1 Копейска под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона поблагодарил медицинское сообщество за развитие здравоохранения в 2025 году — так, были достигнуты поставленные задачи по укреплению первичного звена здравоохранения.

— Только за прошлый год были капитально отремонтированы 67 объектов в регионе, 18 строек уже завершены, и в ближайшее время мы еще завершаем 13 объектов. Таких объемов модернизации первичного звена не было, — акцентировал Алексей Текслер.

Кроме того, в 2025 году больницы и поликлиники Челябинской области получали современное оборудование, в том числе впервые был реализован проект цифровизации рентгенодиагностики: закуплены новые рентгеновские установки и маммографы, а также аппараты для оцифровки имеющегося парка оборудования.

На заседании также обсудили меры борьбы с сахарным диабетом. В регионе продолжается работа по обеспечению детей с сахарным диабетом I типа системами непрерывного мониторинга глюкозы. Созданы три региональных и три межрайонных эндокринологических центра для повышения доступности и качества медицинской помощи.

Губернатор напомнил, что планы развития системы здравоохранения Челябинской области определены до 2030 года.

— Будем работать системно, при необходимости корректировать и дополнять планы, — подчеркнул Алексей Текслер.

Как ранее сообщала «Губерния», в Копейске после капитального ремонта открылась обновленная женская консультация Городской клинической больницы № 1. Ключевое подразделение, оказывающее медицинскую помощь более чем 48 тысячам жительниц города, обустроено по современным стандартам.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138246/