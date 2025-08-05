Алексей Текслер: «Нацпроекты в сфере здравоохранения реально меняют медицину и жизнь южноуральцев».

Фото: Людмила Ковалева, ИА «Первое областное»

6 миллиардов рублей, 98 обновленных медучреждений, тысячи спасенных жизней — в Челябинской области стремительными темпами идет реализация двух ключевых национальных проектов в здравоохранении: «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Значение и важность нацпроектов — и новых, и прежних — для региона трудно переоценить. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер отдельно упомянул на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Магнитогорске.

«В рамках проекта в регионе уже построено 134 объекта и 266 объектов отремонтировано. В этом году у нас рекорд — 98 объектов, 18 — новая стройка, включая четыре крупные районные больницы (остальные — это ФАПы) и 80 объектов отремонтировано. 98 объектов! В советское время никогда — мы смотрели, анализировали — такого не было, чтобы 98 медицинских объектов в регионе за один год было отремонтировано и построено», — глава региона поблагодарил президента за программу модернизации первичного звена.

Напомним, «наследниками» нацпроектов «Здоровье» и «Демография», которые реализовывались в России с 2019 по 2024 год, стали новые проекты: «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». За их исполнение в Челябинской области отвечает Минздрав, куда мы обратились с просьбой рассказать о результатах за шесть месяцев.

По словам замминистра здравоохранения Евгения Ванина, в прошлом году в области было проведено 2200 циклов экстракорпорального оплодотворения, родилось более полутысячи детей:

«В этом году мы, конечно, продолжаем этот положительный опыт, на сегодняшний день провели уже 1200 циклов, и до конца года мы, конечно же, выполним намеченные цели».

Впрочем, получить беременность — еще далеко не все, важно ее сохранить, добавляет Евгений Ванин. И над этим работают сотрудники женских консультаций, которые перестраиваются на абсолютно новые форматы работы с будущими мамами:

«В этом году женские консультации переходят на новую форму работы с беременными, внедряются, по сути, бережливые технологии общения с женщиной. Это буквально новая философия отношения к беременности, новая философия организации медицинской помощи для женщин, и мы уже видим позитивную статистику: из 1700 обратившихся большинство хотят сохранить долгожданную беременность, около 300 уже встали на учет».

Кроме того, регион продолжает модернизировать женские консультации, до конца года будет закуплено более 1000 единиц оборудования.

«А поскольку задача — сделать так, чтобы люди жили хорошо, жили долго, чтобы наше долголетие было еще и здоровым, способным, то модернизация и переоснащение медучреждений происходит буквально на всех уровнях, начиная с детских поликлиник», — добавляет Евгений Ванин.

Результат исполнения по проекту «Продолжительная и активная жизнь» за полгода — 74%, говорят в Минздраве. Напомним, в числе приоритетных задач по нацпроекту — ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний и болезней сердца. Цель проекта — увеличить ожидаемую продолжительность жизни: к 2030 году — до 78 лет, к 2036-му — до 81 года.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-natsproekty-v-sfere-zdravookhraneniya-realno-menyayut-meditsinu-i-zhizn-yuzhnouralts/