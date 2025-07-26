Обратная связь Вторник, 28 октября, 16:22
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

В Челябинской области пройдут дожди и похолодает 28 октября.

Погода подпортится лишь в отдельных районах. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский космонавт на МКС показал мастер-класс по приготовлению оливье в невесомости.

Челябинский космонавт на МКС показал мастер-класс по приготовлению оливье в невесомости. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстанвка на 28.10.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

Афиша с 27 октября по 2 ноября 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Приглашаем на 61ю Разделяйку!

Приглашаем на 61ю Разделяйку!

В воскресенье 26 октября 10:00-12:00 Подробнее

| Общественная жизнь

Более тысячи заявок от южноуральцев поступило на премию «Россия – страна возможностей»

Более тысячи заявок от южноуральцев поступило на премию «Россия – страна возможностей»

Завершился прием заявок на второй сезон премии президентской платформы «Россия – страна возможностей». Подробнее

| Общественная жизнь

Сборная Челябинской области вошла в десятку сильнейших на фестивале «Игры ГТО» Всероссийские соревнования в Самаре собрали команды из 26 регионов.

Сборная Челябинской области вошла в десятку сильнейших на фестивале «Игры ГТО»

Всероссийские соревнования в Самаре собрали команды из 26 регионов. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Автопродление водительских прав в России прекратится с 2026 года.

Удостоверения необходимо будет менять заранее. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Сборная Челябинской области вошла в десятку сильнейших на фестивале «Игры ГТО» Всероссийские соревнования в Самаре собрали команды из 26 регионов.

Сборная Челябинской области вошла в десятку сильнейших на фестивале «Игры ГТО» Всероссийские соревнования в Самаре собрали команды из 26 регионов.

 Фото: ВФСК ГТО

Сборная Челябинской области вошла в десятку сильнейших на фестивале «Игры ГТО»

Всероссийские соревнования в Самаре собрали команды из 26 регионов.

Челябинская область финишировала в десятке лучших команд на Фестивале чемпионов «Игры ГТО», прошедшем в Самаре. За звание сильнейших боролись 26 команд страны. Участникам необходимо было выступить в трех эстафетных испытаниях нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» — на скорость, силу и выносливость, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий.

Челябинскую область на соревнованиях в Самаре представляли восемь спортсменов — победителей и призеров регионального этапа, прошедшего ранее в Магнитогорске. Наша команда ровно прошла три главных командных испытания, которые включали в себя три эстафеты:

— «Гонка ГТО, классика» — выполнение стандартных нормативов комплекса;

— «Командная гонка» — проверка слаженности действий в парах;

— «Гонка чемпионов» — наиболее сложные испытания на силу и выносливость.

За звание сильнейших боролись 26 сборных со всей России, в состав которых вошли исключительно обладатели золотых знаков отличия. Победитель «Игр ГТО» был определен по сумме лучшего времени, показанного командой во всех трех эстафетах.

По итогам всех испытаний сборная Челябинской области заняла седьмое место. Наши земляки отметили сильный состав участников других команд и отличную организацию турнира. Южноуральцы получили ценный опыт и мотивацию для будущих побед.

«Этот фестиваль стал настоящим праздником физической культуры и духа единства, ведь в нем участвовали лучшие спортсмены из разных уголков нашей страны. Мы уверены, что в следующем году соревнования порадуют еще большим количеством эмоций и новыми победами спортсменов Челябинской области»,— отметила представитель южноуральской команды Татьяна Кудряшкина.

Победителем «Игр ГТО» в командном зачете стала команда Белгородской области, на втором месте — Пермский край, третье место — ХМАО-Югра.

Информация с сайта:https://www.1obl.ru/news/sport/sbornaya-chelyabinskoy-oblasti-voshla-v-desyatku-silneyshikh-na-festivale-igry-gto/

2025-10-27PKT13:32:00

Ключевые теги: Озерск, Челябинская область, новости.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
» В центре внимания. Нам — 75. Юбилей ПКиО.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Озёрск в лицах. Юлия Пузикова.
» В центре внимания. Нам — 75. Юбилей ПКиО.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги