В Озерске двум семьям из ветхих домов вручили ключи от современных квартир.

Общественная жизнь

Общественная жизнь

Общественная жизнь

Общественная жизнь

Общественная жизнь

Общественная жизнь

Общественная жизнь

Общественная жизнь

Общественная жизнь

| Новости » Общественная жизнь

Фото:предоставлено администрацией Озерска

В администрации поселка Новогорного в Озерске глава города Сергей Гергенрейдер вручил ключи от благоустроенных квартир двум женщинам, которые вместе. с семьями до недавнего времени жили в домах, давно признанных непригодными для проживания, в поселке Бижеляк. Одна из женщин сейчас ждет. возвращения сына — участника специальной военной операции — и сообщила ему о новоселье в первую очередь.

Обе семьи долгие годы жили в постройках, которые были возведены еще в начале 1970-х годов как временное жилье для рабочих поселка. Эти постройки не имели элементарных удобств: жильцам приходилось отапливать дома дровами, носить воду из колонок, самим расчищать снег и ходить в туалет на улице.

В администрации Озерска отмечают, что две женщины одними из последних покинули эти жилища. Им предоставили двухкомнатные квартиры в центре поселка Новогорного. Жилье не новое, но полностью подготовлено к заселению. По решению местных депутатов были выделены средства на ремонт: в квартирах установили новые газовые плиты и сантехнику, поклеили свежие обои, постелили линолеум, поставили современные стеклопакеты.

Сергей Гергенрейдер отметил, что особенно рад за Ольгу Борисовну, чей сын служит в зоне СВО. Он подчеркнул, что квартира расположена рядом со школой, где она работает. Ольга Борисовна в свою очередь поблагодарила главу города, сотрудников управления ЖКХ и депутатов за помощь и внимание. Она призналась, что жизнь в прежних условиях была очень тяжелой и переезд стал настоящим облегчением.

— Если руководители так помогают, вникают в наши проблемы, значит, они достойно выполняют свою работу, — сказала женщина. — Сейчас будем жить по-новому. Об этом событии я написала сыну, он знает, что у нас теперь есть комфортное жилье, конечно, он тоже очень рад.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1138846/

2026-02-18PKT11:29:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

