Тепло и морозы будут чередоваться в Челябинской области в конце декабря.

Завершится 2025 год снегопадами.

Весь декабрь погода в Челябинской области была неустойчивой. На последней неделе месяца стабильности также не предвидится: аномально теплая погода снова сменится крепкими морозами. Подробнее о том, что ждет южноуральцев с 22 по 28 декабря, — в материале ИА «Первое областное».

До среды, 24 декабря, регион будет находиться под влиянием циклона. Температура будет подниматься до −3…−5 градусов. Но эти дни выдадутся снежными.

«Вслед циклону в наступление пойдет арктический холод, своей тяжестью он будет теснить более теплый воздух циклона на юг. Похолодание охватит не только Урал, но и центр европейской территории России»,— рассказали в Уральском гидрометеоцентре.

С приходом арктической воздушной массы температура снизится до −22…−25 градусов в дневные часы и до −30 — в ночные. Осадки при этом прекратятся, выглянет солнце.

Крепкие морозы также надолго не задержатся: предположительно, к выходным температура начнет подниматься, в воскресенье градусники покажут около −10…−12 градусов. Небо снова затянется, пойдет снег. Ожидается, что такой погода сохранится до конца года.

