| Общественная жизнь

Таганайский лось-задира получил урок вежливости от старшего сородича.

Эпичные кадры сняла фотоловушка, установленная на Откликном гребне. Подробнее

| Общественная жизнь

Новая книга о триумфе каслинского литья представлена в Челябинске.

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Общественная жизнь

Холодная воздушная масса заметно остудит воздух на севере Южного Урала 20 ноября.

На юге региона сохранится аномально теплая погода. Подробнее

| Общественная жизнь

Научную конференцию в Челябинске посвятят легендарному каслинскому павильону.

Презентационная реплика чугунного павильона представлена на выставке «Чугунное кружево». Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Общественная жизнь

Новый аппарат ИВЛ поможет врачам Варны спасать детей, родившихся раньше срока.

| Общественная жизнь

Инженер из Челябинска получил Гран-при всероссийского конкурса «Изобретатель года»

В списке победителей есть еще один челябинец. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

| Новости » Общественная жизнь

Холодная воздушная масса заметно остудит воздух на севере Южного Урала 20 ноября.

Фото: ИА «Первое областное»

На юге региона сохранится аномально теплая погода.

Сегодня, 20 ноября, на погоду на севере Челябинской области будет влиять холодный атмосферный фронт: температура там снизится до −1°C. До юга региона он не доберется, благодаря чему там сохранится тепло до +8°C. Почти на всей территории ожидаются небольшие осадки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров покажут +2...+4°C. Облачно с прояснениями, вероятны слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер преимущественно западный, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске день выдастся пасмурным. Температура поднимется до +3°C.

В Миассе ожидается около 0°C. Дождь со снегом возможен лишь утром. Ветер западного направления, слабый.

В Златоусте — до −1°C и облачно с прояснениями.

В Бакале еще холоднее — до −3°C. Ветер слабый. Без дождей.

В Бредах, напротив, синоптики обещают небольшой дождь и 7°C тепла. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

В Троицке и Южноуральске градусники покажут около +2°C. Пасмурно.

В целом в регионе будет от −1 до +4°C, в южных районах воздух прогреется до +8°C. Облачно с прояснениями, на севере локально пройдут небольшие дожди и мокрый снег. На юге осадки ожидаются интенсивными. В отдельных районах прогнозируют снег и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kholodnaya-vozdushnaya-massa-zametno-ostudit-vozdukh-na-severe-yuzhnogo-urala-20-noyabrya/

