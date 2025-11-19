Фото: ИА «Первое областное»

Холодная воздушная масса заметно остудит воздух на севере Южного Урала 20 ноября.

На юге региона сохранится аномально теплая погода.

Сегодня, 20 ноября, на погоду на севере Челябинской области будет влиять холодный атмосферный фронт: температура там снизится до −1°C. До юга региона он не доберется, благодаря чему там сохранится тепло до +8°C. Почти на всей территории ожидаются небольшие осадки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров покажут +2...+4°C. Облачно с прояснениями, вероятны слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер преимущественно западный, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске день выдастся пасмурным. Температура поднимется до +3°C.

В Миассе ожидается около 0°C. Дождь со снегом возможен лишь утром. Ветер западного направления, слабый.

В Златоусте — до −1°C и облачно с прояснениями.

В Бакале еще холоднее — до −3°C. Ветер слабый. Без дождей.

В Бредах, напротив, синоптики обещают небольшой дождь и 7°C тепла. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

В Троицке и Южноуральске градусники покажут около +2°C. Пасмурно.

В целом в регионе будет от −1 до +4°C, в южных районах воздух прогреется до +8°C. Облачно с прояснениями, на севере локально пройдут небольшие дожди и мокрый снег. На юге осадки ожидаются интенсивными. В отдельных районах прогнозируют снег и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

