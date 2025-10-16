Фото: ИА «Первое областное»

Гололедица на дорогах ждет южноуральцев утром 17 октября.

В регионе пройдет дождь со снегом.

Сегодня, 17 октября, в Челябинской области будет около +5°C и сыро: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дождь с мокрым снегом.

Температура в Челябинске поднимется до +5°C. Возможны небольшие осадки. Ветер юго-восточный, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске — дождливо и 4°C со знаком плюс. Ветер западный, слабый.

Миасс накроет дождь со снегом. Градусники покажут +3°C.

В Карталах и Бредах — аналогично в плане осадков, но на два градуса теплее — около +5°C.

Жителям Усть-Катава синоптики обещают небольшой дождь. Воздух прогреется до +5°C. Ветер западного направления, слабый.

В Снежинске будет около +3°C и смешанные осадки.

В Еманжелинске осадки ожидаются преимущественно в первой половине дня. Потеплеет до +4°C. Ветер восточный, до 3 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +2 до +7°C. Облачно, в большинстве районов пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Локально осадки будут умеренными. В утренние часы на дорогах гололед. Ветер преимущественно южный, от 4 до 9 метров в секунду.

В соседней Башкирии сегодня местами пройдут дожди с мокрым снегом, местами ожидается гололед, гололедица, налипание мокрого снега на провода, сообщает Башинформ.ру.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/gololeditsa-na-dorogakh-zhdet-yuzhnouraltsev-utrom-17-oktyabrya/