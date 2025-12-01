Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В декабре пенсионеры Челябинской области получат две пенсии.

Часть российских пенсионеров в декабре 2025 года получит январскую выплату, которая будет проиндексирована. В итоге в одном месяце пройдут две выплаты — обычная декабрьская и досрочная январская. Коснется это и работающих, и неработающих пенсионеров. При этом некоторым южноуральцам до конца года выдадут и зарплату, которую должны платить в январе.

В Государственной думе рассказали, что все выплаты, которые выпадают на праздничные или выходные дни, автоматически переносятся на последний рабочий день.

— Для тех пенсионеров или работающих, кто привык получать пенсию, заработную плату, какие-либо выплаты в период с 1 по 11 января, выплаты будут производиться не позднее 30 декабря, то есть последнего рабочего дня пенсии, — отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями».

