Общественная жизнь

Алексей Текслер анонсировал индексацию зарплат бюджетников в Челябинской области.

Доходы вырастут у учителей и представителей других профессий. Подробнее

| Общественная жизнь

В декабре пенсионеры Челябинской области получат две пенсии.

Часть российских пенсионеров в декабре 2025 года получит январскую выплату, которая будет проиндексирована. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Города Челябинской области украсят к Новому году, несмотря на отсутствие снега.

Города Челябинской области украсят к Новому году, несмотря на отсутствие снега. Подробнее

| Общественная жизнь

Прямая линия с губернатором Челябинской области состоится сегодня.

Сегодня, 2 декабря, в 12:00 начнется прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 02.12.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Сугробы высотой до 40 см вырастут в Челябинской области в декабре‑2025.

Первый зимний месяц будет чуть теплее, чем должен быть. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 1 по 7 декабря 2025 года.

Афиша с 1 по 7 декабря 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
Новости » Общественная жизнь

В декабре пенсионеры Челябинской области получат две пенсии.

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В декабре пенсионеры Челябинской области получат две пенсии.

Часть российских пенсионеров в декабре 2025 года получит январскую выплату, которая будет проиндексирована. В итоге в одном месяце пройдут две выплаты — обычная декабрьская и досрочная январская. Коснется это и работающих, и неработающих пенсионеров. При этом некоторым южноуральцам до конца года выдадут и зарплату, которую должны платить в январе.

В Государственной думе рассказали, что все выплаты, которые выпадают на праздничные или выходные дни, автоматически переносятся на последний рабочий день.

— Для тех пенсионеров или работающих, кто привык получать пенсию, заработную плату, какие-либо выплаты в период с 1 по 11 января, выплаты будут производиться не позднее 30 декабря, то есть последнего рабочего дня пенсии, — отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями».

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/news/1137353/

