Археологи ЮУрГУ разгадали, что за путники укрывались в Симских пещерах.

В древности по этим местам проходил особый путь через Каменный пояс.

Директор НОЦ евразийских исследований ЮУрГУ Александр Таиров, специалист в области археологии раннего железного века, рассказал, какие тайны маршрутов кочевников удалось раскрыть благодаря находкам в пещерах Южного Урала.

Пещера, расположенная в пяти километрах от станции Сим, была открыта совсем недавно, в 2020 году. Она носит имя пионера цветной фотографии, ученика Менделеева — художника С. М. Прокудина-Горского, который столетие назад сфотографировал вход в пещеру.

Археологи заложили в пещере разведочные шурфы и обнаружили кости животных голоценовой и позднеплейстоценовой фауны и артефакты эпохи палеолита. В отвалах старой оплывшей траншеи на дне пещеры обнаружились шесть фрагментов керамики без орнамента, характерные для Волго-Камья и Предуралья. В отвалах траншеи найдены также медная пластина, свернутая в трубочку, часть венчика медного котла и медный шлак.

В шурфе, заложенном в соседнем с пещерой гроте, были обнаружены несколько фрагментов керамики без орнамента, с примесью талька, медный трехлопастной втульчатый наконечник стрелы, нож на плоской кварцитовой плитке.

Археологи идентифицировали это место как кратковременную стоянку раннего железного века, то есть V–III столетий до нашей эры.

Масс-спектрометрический анализ медных изделий показал, что они, скорее всего, привезены из Южного Зауралья, а точнее — из района современного Миасса и местности Таш-Казган, расположенного южнее. Это может служить подтверждением контактов между представителями ананьинской и иткульской культур, то есть племен Волго-Камья и Южного Зауралья, живших по разные стороны Уральского хребта.

Профессор Таиров считает, что в железном веке через Каменный пояс существовало три основных пути: первый — по долине реки Уфы, второй — по долинам Ая и Большого Ика, третий путь, подтверждаемый находками в пещере С. М. Прокудина-Горского, связывал район современных Миасса, Сатки и Уфы. Впоследствии на этом месте возник Уфимский тракт.

