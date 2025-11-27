Обратная связь Суббота, 29 ноября, 07:45
Археологи ЮУрГУ разгадали, что за путники укрывались в Симских пещерах.

В древности по этим местам проходил особый путь через Каменный пояс. Подробнее

Синоптики рассказали, почему в Челябинске нет снега и какой будет зима.

На дворе — конец ноября, до начала зимы остается несколько дней, а привычного снега так и нет. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 28.11.2025 год. Подробнее

Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.

Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области. Подробнее

Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия.

Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

За незаконную рубку предусмотрена уголовная ответственность.

Леса Челябинской области взяли под усиленную охрану в предновогодний период. Подробнее

В селе Кизильском открылся современный физкультурно-спортивный комплекс.

В селе Кизильском открылся современный физкультурно-спортивный комплекс. Подробнее
Оперативная обстановка.

1. Сегодня пятница 28 ноября 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -1°С

• атмосферное давление 750 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 73 %

• ветер Западный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся.

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 25, 27, Гайдара 22 – 4,5п-ды, 26 – 6п. с 9 час до окончания

К.Маркса 32 – 8п с 9 до 12 часов

2 В сетях электроснабжения ул. Строительная 3,4,5,6,7 Блюхера 8,10 с 9 до 16 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 22 – 4,5п-ды, 26 – 6п. с 9 час до окончания

К.Маркса 32 – 8п с 9 до 12 часов

Вниманию жителей округа!

Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Вниманию водителей!

Движение автомобильного транспорта, по четной стороне пр. Ленина от дома 28 до ул. Мишенкова будет закрыто до 17.00ч 28.11.2025г

Просим использовать объездные пути.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 28 ноября 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, в северной половине области местами небольшой снег, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный с переходом на южный 3-8 м/с, днём местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью от -2° до -7°, днём от -1° до +4 °.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается неустойчивый водный режим.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 122 обращения.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62538/

2025-11-28PKT09:55:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

