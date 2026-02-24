Фото: archive74.ru

Спелеоархеолог разработал 156 пещерных и экскурсионных маршрутов по Южному Уралу.

Владимир Юрин отмечает 70‑летний юбилей.

Двадцать пятого февраля 2026 года исполняется 70 лет известному челябинскому исследователю, археологу и спелеологу Владимиру Юрину. Ученый, посвятивший десятилетия изучению подземного мира Южного Урала, встречает свой день в экспедиции: в январе он провел два полевых выезда в Ашинский и Увельский округа, продолжая начатые еще в 1995 году исследования.

Владимир Юрин родился в селе Канаши Красноармейского района. Окончил Челябинское высшее военное автомобильное командное училище в 1977 году и исторический факультет ЧелГУ в 1997-м. Служил в Вооруженных силах, уволен в запас в звании подполковника, после чего полностью посвятил себя науке и краеведению. Сегодня он — член-корреспондент Российской народной академии наук, действительный член Русского географического общества, член Союза краеведов России, академик Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области в сфере культуры и искусства.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/speleoarkheolog-razrabotal-156-peshchernykh-i-ekskursionnykh-marshrutov-po-yuzhnomu-uralu/