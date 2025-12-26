Обратная связь Понедельник, 29 декабря, 11:46
Общественная жизнь

О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.

Общественная жизнь

Как подготовить свой организм к новогоднему ночному застолью.

Общественная жизнь

Южный Урал встретит Новый год с 30-сантиметровыми сугробами и потеплением.

Благотворительность

Оперативная обстановка.

Общественная жизнь

Южный ветер принесет потепление в Челябинскую область 26 декабря.

Общественная жизнь

МЧС рекомендует южноуральцам не вешать гирлянды на шторы и тюль.

Общественная жизнь

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Общественная жизнь

Бесплатный каток с иллюминацией открылся в Калининском районе Челябинска.

Общественная жизнь

В новогодний сборник рецептов России вошли два блюда из Челябинской области.

Новости » Благотворительность

Оперативная обстановка.

1. Сегодня понедельник 29 декабря 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -12°С

• атмосферное давление 726 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 92%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся.

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Гайдара 26 – 6 п с 09 ч до окончания работ

Дзержинского 56 - 3 п с 09 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения

Н. Теча ул.Дуговая, ул.Рябиновая, п.Татыш, Лесохим с 09 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Гайдара 26 – 6 п с 09 ч до окончания работ

Дзержинского 56 - 3 п с 09 до 14 часов

Уважаемые озерчане!

В связи с организацией и проведением новогодних мероприятий на Театральной площади, перед зданием Театра драмы и комедии «Наш дом» по пр. Ленина, д. 30, будет прекращен въезд и движение автомобильного транспорта по 12.01.2026г.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 29 декабря 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Ночью облачная погода, снег, местами сильный, в южных районах местами метели, снежные заносы, днем облачно с прояснением, местами небольшой снег, на юго-востоке до умеренного. Ночью и днем на дорогах гололедица от снежного наката, ночью местами сильная. Ветер ночью южный 3-8 м/с, местами порывы до 11 м/с, днем неустойчивый 1-6 м/с. Температура воздуха ночью от -13°, до -18°, днем от -8° до -13°, на юго-востоке до -4°.

НЯ: ночью 29 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели, снежные заносы, сильная гололедица от снежного наката.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 174 обращения.

