Фото: Олег Каргаполов, ИА «Первое областное»

В Челябинской области определились тренды на имена для новорожденных.

Первые недели 2026 года показали неожиданную смену лидеров.

Первые две недели 2026 года принесли необычные демографические данные. В Челябинской области впервые за долгое время девочек родилось больше, чем мальчиков, сообщает Государственный комитет по делам ЗАГС региона.

Среди имен для мальчиков бессменным лидером остается Михаил. Главной сенсацией стал стремительный рост популярности имен Мирон и Иван, которые переместились в первую пятерку с восьмого и десятого мест соответственно. Также родители все чаще выбирают для сыновей такие редкие и яркие имена, как Гордей, Левон, Радмир, Фидан и Раффи.

В женском рейтинге произошла настоящая революция. Имя Мария, бывшее на пятом месте в 2025 году, уверенно заняло первое место. В топ‑5 также ворвались Александра и Вера, которые в прошлом году не входили даже в первую десятку. Особую изысканность списку добавляют такие имена, как Иветта, Аэлита, Амелия, Аделина и Аурика.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-opredelilis-trendy-na-imena-dlya-novorozhdennykh/