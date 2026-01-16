Обратная связь Воскресенье, 18 января, 13:51
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Какие вещи взять с собой на купание в проруби.

Какие вещи взять с собой на купание в проруби.

Это важно для безопасности и здоровья. Подробнее

| Общественная жизнь

Диких животных Челябинской области пересчитают.

Диких животных Челябинской области пересчитают.

В 20 государственных заказниках региона начали проводить зимние маршрутные учеты животных. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Сегодня пятница 16 января 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Утром 15 января на трассе под Миассом спасли от мороза семью с четырьмя детьми.

Утром 15 января на трассе под Миассом спасли от мороза семью с четырьмя детьми.

Также помощь получили два водителя. Подробнее

| Общественная жизнь

На Южном Урале при активном участии жителей благоустроили свыше 150 территорий.

На Южном Урале при активном участии жителей благоустроили свыше 150 территорий. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 15.01.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области определились тренды на имена для новорожденных.

В Челябинской области определились тренды на имена для новорожденных.

Первые недели 2026 года показали неожиданную смену лидеров. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинская область станет площадкой для съемок фильма «Автостопом до мечты»

Челябинская область станет площадкой для съемок фильма «Автостопом до мечты» Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В Челябинской области определились тренды на имена для новорожденных.

 

В Челябинской области определились тренды на имена для новорожденных.

Фото: Олег Каргаполов, ИА «Первое областное»

В Челябинской области определились тренды на имена для новорожденных.

Первые недели 2026 года показали неожиданную смену лидеров.

Первые две недели 2026 года принесли необычные демографические данные. В Челябинской области впервые за долгое время девочек родилось больше, чем мальчиков, сообщает Государственный комитет по делам ЗАГС региона.

Среди имен для мальчиков бессменным лидером остается Михаил. Главной сенсацией стал стремительный рост популярности имен Мирон и Иван, которые переместились в первую пятерку с восьмого и десятого мест соответственно. Также родители все чаще выбирают для сыновей такие редкие и яркие имена, как Гордей, Левон, Радмир, Фидан и Раффи.

В женском рейтинге произошла настоящая революция. Имя Мария, бывшее на пятом месте в 2025 году, уверенно заняло первое место. В топ‑5 также ворвались Александра и Вера, которые в прошлом году не входили даже в первую десятку. Особую изысканность списку добавляют такие имена, как Иветта, Аэлита, Амелия, Аделина и Аурика.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-opredelilis-trendy-na-imena-dlya-novorozhdennykh/

2026-01-14PKT10:33:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Узнать об отключениях и сроках возобновления подачи горячей воды или тепла в доме теперь просто!
» Оперативная обстановка.
» О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» Каждая четвертая машина на границе везет мандарины через Челябинскую область.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Для дружной такой компании».
» Узнать об отключениях и сроках возобновления подачи горячей воды или тепла в доме теперь просто!
» Оперативная обстановка.
» О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
» Каждая четвертая машина на границе везет мандарины через Челябинскую область.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Для дружной такой компании».

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги