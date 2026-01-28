Обратная связь Пятница, 30 января, 18:54
| Общественная жизнь

Президент Владимир Путин наградил медалью фермера из Челябинской области.

Президент Владимир Путин наградил медалью фермера из Челябинской области.

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Президент Владимир Путин наградил медалью фермера из Челябинской области.

Указом президента медаль «За труды по сельскому хозяйству» присвоена руководителю крестьянско-фермерского хозяйства в Аргаяшском округе Марату Камалову. Награда стала признанием его многолетней добросовестной работы и значительного вклада в развитие отрасли сельского хозяйства.

Марату Камалову 78 лет. Свой трудовой путь он начал в 1975 году в качестве агронома. Он внедрял новые технологии, повышая урожайность. В начале 1990-х он возглавил совхоз «Заря», превратив его в крупный комплекс. С 1996 по 2000 годы был главой Аргаяшского района. С 2014 года управляет успешным фермерским хозяйством, одним из лидеров в регионе по производству зерна, картофеля и овощей.

В 2023 году Марат Камалов уже был отмечен высшей наградой земледельца в России — медалью Терентия Мальцева. Кроме того, в разные годы он получил звания заслуженного агронома России и почетного гражданина Аргаяшского округа, был награжден орденом Почета, медалью Жукова и знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Помимо фермерства, Марат Камалов активно участвует в жизни района — помогает сельским клубам и школам, поддерживает культурные и спортивные проекты. С первых дней СВО оказывает помощь российским военнослужащим.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении начальника Магнитогорского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Сергея Крашенинникова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Информация предоствлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138413/

2026-01-29

