Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

В «темных цехах» АвтоВАЗа могут начать работать челябинские роботы.

В Челябинске прошло заседание регионального совета Союза машиностроителей России, в котором принял участие куратор отделения — генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов. Главной темой заседания стало внедрение искусственного интеллекта и развитие полностью автоматизированных «темных цехов», где производство ведется без участия человека.

По словам Максима Соколова, в настоящее время Челябинская область занимает одно из ведущих мест по объемам поставок комплектующих для АвтоВАЗа, пишет 1obl.ru. А в ближайшем будущем регион может помочь автогиганту автоматизировать часть производства, снизить долю ручного труда и повысить производительность. Максим Соколов сообщил, что АвтоВАЗ уже испытывает промышленных роботов, произведенных в Челябинске, и рассматривает возможность их внедрения на конвейере. Роботизированный парк предприятия активно растет: если в начале 2025 года он насчитывал около 1 300 роботов, то сегодня — более 1 600. Использование деталей российского производства и автоматизация процессов с помощью роботов позволяют снизить себестоимость продукции.

— Сейчас идет активный обмен технологиями, опытом внедрения ИИ, всеми ноу-хау, в том числе, и компонентной базой, которая производится здесь, в Челябинской области, — отметил Максим Соколов.

Как отметил руководитель Центра промышленной роботизации Вячеслав Зырянов, промышленных роботов в Челябинской области производят два предприятия. Они готовы не только обеспечивать потребности южноуральской промышленности, но и выходить на внешние рынки.

Вице‑губернатор Челябинской области Александр Козлов напомнил, что регион одним из первых в стране начал системно внедрять технологии искусственного интеллекта в промышленность. По его словам, применение ИИ позволяет снижать простои оборудования, уменьшать аварийность и повышать производительность. Уже около трети предприятий региона используют ИИ в работе, а половина активно внедряет цифровые решения.

Председатель регионального отделения Союза машиностроителей Павел Яковлев подчеркнул, что внедрение современных технологий очень важно для развития отрасли.

— Кто сейчас не внедрит цифровизацию и автоматизацию, тот будет последний, и, скорее всего, скоро вообще его не будет, — считает Павел Яковлев.

В то же время участники заседания сошлись во мнении, что хотя искусственный интеллект помогает производству работать эффективнее, ключевую роль по‑прежнему играют люди. Именно кадровый потенциал определяет, насколько успешно предприятия смогут использовать новые технологии.

Ранее бизнесменов из Саудовской Аравии заинтересовали южноуральские роботизированные комплексы, работающие на удаленном управлении.

