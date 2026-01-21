Фото: Олег Каргаполов, архив «Вечернего Челябинска»

Лавров: Челябинская область делает конкретные шаги в направлении будущего.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров рассказал, что, по его мнению, расширит технологические и экспортные возможности региона. Комментируя «формулу будущего», которой глава Южного Урала Алексей Текслер как председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» поделился, говоря о видение экономического развития России, политолог сказал:

— Челябинская область сегодня уже делает конкретные шаги в направлении будущего.

По словам Андрея Лаврова, который представляет АПЭК, любая стратегия начинается с наброска, подобного тому, который сделал Алексей Текслер.

— Вот в Челябинской области планируется создание инновационного высокотехнологичного промышленного кластера «Смарт Элемент» в районе Южноуральска. Этот кластер объединит в сеть предприятия цветной и черной металлургии, химической промышленности. Эксперты считают, что промышленный кластер расширит технологические и экспортные возможности региона, — приводит пример Андрей Лавров.

Как ранее сообщала «Губерния», губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил заглянуть на четверть века вперед, думая об экономическом развитии России. Потому что именно сейчас важно понять, какие стратегические решения нужно принимать, чтобы это будущее стало реальностью. Ближайшее будущее страны Алексей Текслер видит в технологическом прорыве, переходе от сырьевой экономики к экономике интеллекта и кооперации. В Челябинской области, к примеру, ключевой в регионе является тема роботизации и внедрения искусственного интеллекта.

Как ранее сообщала «Губерния», задавать новый уровень для промышленности региона и страны будут проекты первых резидентов особой экономической зоны «Южноуральская», созданной в Красноармейском муниципальном округе. Одним из ожидаемых резидентов стал «Завод компонентов русских роботов», который откроет высокотехнологичное производство робототехнических комплексов. И это еще один шаг в направлении будущего. Что же касается искусственного интеллекта, то эксперты сходятся во мнении, что это не просто модная технология, а системообразующий фактор, который способен кардинально трансформировать экономику, общество и отдельные отрасли. Сегодня крупные компании и предприятия уже используют возможности цифровых помощников, оптимизируя процессы и добиваясь более высоких показателей.

— Президент страны заявил, что искусственный интеллект активно входит в жизнь россиян. Однако для нашей страны важно не копировать иностранные разработки, а создавать суверенные модели ИИ. Месседж Владимира Путина абсолютно верен и своевременен. Дело в том, что ИИ, нейросети - это инструмент, и он обучается на определенных языковых моделях. Если он обучался на английском, то он будет нести английскую модель, даже если он с вами беседует исключительно на русском. Это совершенно разное понимание, разные коннотации. Вот простой пример. Слово «спекулянт» в русском языке имеет отрицательный смысл. А в Англии — нет, в Англии это бизнес, и это совершенно разные модели мышления. Обычно люди это не понимают, но все профессиональные философы, лингвисты и социологи — для них это абсолютно очевидно. И мы получаем собственный продукт информационный, основанный на нашем языке, на его богатстве, на его многообразии, на его подвижности. И это принципиально важная вещь, — говорил ранее о значении разработки отечественного ИИ представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров.

