Муха помогла гольфисту выиграть два миллиона долларов.

Насекомое нашло денежку для англичанина. Подробнее

Эксперты отмечают четкую экологическую позицию южноуральцев.

Пять проектов Челябинской области получили грант Президентского фонда природы. Участники Экспертного клуба Челябинской области попытались понять, как реализация экологических проектов поможет сохранить природное наследие региона. Подробнее

Оперативная обстановка 21.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Основа ядерного оружейного комплекса страны сконцентрирована в челябинских ЗАТО.

Алексей Текслер: Южный Урал — колыбель атомной промышленности России. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативая обстановка на 20.07.2025 год. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

В Челябинской области в этом году ожидается рекордный урожай яблок.

Он будет вдвое больше прежнего. Подробнее

Лайфхаки от «Разделяйки».

19 июля 2025 состоялась 58я акция "Разделяйка" в Озерске. Подробнее

Челябинск вышел в финал голосования за звание «Культурная столица 2027 года».

Финалистами стали восемь российских городов, которые набрали наибольшее число голосов жителей страны. Теперь каждый из них разработает специальную программу, которую нужно будет презентовать в Москве. Подробнее
Основа ядерного оружейного комплекса страны сконцентрирована в челябинских ЗАТО.

 Фото: ИА «Первое областное»

Алексей Текслер: Южный Урал — колыбель атомной промышленности России.

Сегодня, 20 августа, атомной промышленности в России исполняется 80 лет. Едва завершив тяжелую кровопролитную войну, страна в короткие сроки реализовала уникальный по своим масштабам, значению и сложности атомный проект. Он позволил России укрепить суверенитет и завоевать статус мировой сверхдержавы.

«Мы гордимся тем, что Челябинская область стала колыбелью атомной промышленности России. Именно в наших закрытых городах Озерске, Снежинске и Трехгорном сконцентрирована основа ядерного оружейного комплекса страны»,

— подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что на сегодняшний день госкорпорация «Росатом» — мощнейшее предприятие и научный центр, которые вносят значимый вклад в обороноспособность государства, а также в развитие мирного атома.

Алексей Текслер поблагодарил работников и ветеранов промышленной отрасли за добросовестный труд, самоотдачу и верность профессии.

Хотите узнать, как жили озерчане в конце 1950-х годов и по каким критериям на Южном Урале выбирали площадку для первого атомного реактора? Читайте об этом и многом другом в материалах ИА «Первое областное», подготовленных в рамках проекта «Атом: история траектории» к 80-летию отечественной атомной промышленности.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-yuzhnyy-ural-kolybel-atomnoy-promyshlennosti-rossii/

2025-08-20PKT10:24:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

