Фото: ИА «Первое областное»

Основа ядерного оружейного комплекса страны сконцентрирована в челябинских ЗАТО

Алексей Текслер: Южный Урал — колыбель атомной промышленности России.

Сегодня, 20 августа, атомной промышленности в России исполняется 80 лет. Едва завершив тяжелую кровопролитную войну, страна в короткие сроки реализовала уникальный по своим масштабам, значению и сложности атомный проект. Он позволил России укрепить суверенитет и завоевать статус мировой сверхдержавы.

«Мы гордимся тем, что Челябинская область стала колыбелью атомной промышленности России. Именно в наших закрытых городах Озерске, Снежинске и Трехгорном сконцентрирована основа ядерного оружейного комплекса страны»,

— подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что на сегодняшний день госкорпорация «Росатом» — мощнейшее предприятие и научный центр, которые вносят значимый вклад в обороноспособность государства, а также в развитие мирного атома.

Алексей Текслер поблагодарил работников и ветеранов промышленной отрасли за добросовестный труд, самоотдачу и верность профессии.

