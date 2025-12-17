» Оперативная обстановка.

1. Сегодня пятница 19 декабря 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была -8°С
• атмосферное давление 739 мм рт. столба
• относительная влажность воздуха 96%
• ветер Южный 1 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки произошло 3 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся.
Вид отключения адреса время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Гайдара 24-5,6 п-ды с 9.00ч до окончания раб.
Семенова 14 с 9.00 до 12.00ч
Музрукова 36 с 9.00 до 13.00ч
2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Матросова 43А, Гайдара 23, 24-5,6 п-ды с 9.00ч до окончания раб.
Семенова 14 с 9.00 до 12.00ч
Музрукова 36 с 9.00 до 13.00ч
Музрукова 41 с 10.00 до 12.00ч
Вниманию озерчан!
22 и 23 декабря 2025 будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска.
Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.
Вниманию водителей!
В связи с выполнением работ по омолаживающей обрезке зеленых насаждений с 16.12.2025г. по 20.12.2025г. (с 14.00 до 17.00 часов) будет перекрыто движение автомобильного транспорта на участке автодороги по улице Советская (от улицы Строительная до ул. Набережная) и с 09.00 до 17.00 по ул. Герцена (от пр. Ленина до пр. Победы).
Просим использовать объездные пути.
Уважаемые жители Озерского городского округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба» информирует:
• На водоемах округа начался процесс ледообразования, но осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен.
• Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.
• Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый — такой лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания.
• Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
• безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см;
• безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы 15 см и более;
• не выходите на тонкий неокрепший лед!
Уважаемые родители!
Не допускайте детей на лед водоемов.
Объясните детям, что игры на тонком льду опасны для жизни!
Помните: Вода не прощает ошибок. Будьте внимательны, бдительны, не рискуйте самым дорогим — здоровьем и жизнью! Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде — звоните 01 (112 для абонентов сотовой связи).
Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:
• Если Вы в здании:
1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь
• Если нет подвала или паркинга:
1. найдите помещение с несущими стенами
2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь
3. держитесь подальше от окон
4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната
• Если Вы на улице:
1. не паникуйте
2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками
3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг
4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)
5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится
• Если Вы в авто или общественном транспорте:
1. остановите машину
2. ползком переместитесь от транспорта
3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг
4. ложитесь на землю
5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию
• После окончания обстрела:
1. не торопитесь выходить из укрытия
2. внимательно смотрите под ноги
3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы
4. держите возле себя детей
1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
Лесных пожаров не зарегистрировано.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 19 декабря 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15°, при прояснении до -19°, днём -1, -6°.
НЯ: днем 19 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается неустойчивый водный режим.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.
Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 170 обращений.
