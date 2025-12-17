2025-12-19PKT08:29:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. 1. Сегодня пятница 19 декабря 2025 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -8°С • атмосферное давление 739 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 96% • ветер Южный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки произошло 3 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся. Вид отключения адреса время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Гайдара 24-5,6 п-ды с 9.00ч до окончания раб. Семенова 14 с 9.00 до 12.00ч Музрукова 36 с 9.00 до 13.00ч 2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Матросова 43А, Гайдара 23, 24-5,6 п-ды с 9.00ч до окончания раб. Семенова 14 с 9.00 до 12.00ч Музрукова 36 с 9.00 до 13.00ч Музрукова 41 с 10.00 до 12.00ч Вниманию озерчан! 22 и 23 декабря 2025 будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Вниманию водителей! В связи с выполнением работ по омолаживающей обрезке зеленых насаждений с 16.12.2025г. по 20.12.2025г. (с 14.00 до 17.00 часов) будет перекрыто движение автомобильного транспорта на участке автодороги по улице Советская (от улицы Строительная до ул. Набережная) и с 09.00 до 17.00 по ул. Герцена (от пр. Ленина до пр. Победы). Просим использовать объездные пути. Уважаемые жители Озерского городского округа! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба» информирует: • На водоемах округа начался процесс ледообразования, но осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен. • Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. • Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый — такой лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания. • Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: • безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см; • безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы 15 см и более; • не выходите на тонкий неокрепший лед! Уважаемые родители! Не допускайте детей на лед водоемов. Объясните детям, что игры на тонком льду опасны для жизни! Помните: Вода не прощает ошибок. Будьте внимательны, бдительны, не рискуйте самым дорогим — здоровьем и жизнью! Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде — звоните 01 (112 для абонентов сотовой связи). Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: Лесных пожаров не зарегистрировано. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 19 декабря 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15°, при прояснении до -19°, днём -1, -6°. НЯ: днем 19 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается неустойчивый водный режим. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 170 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62702/ kseniya.prikina 2025-12-19PKT08:29:00

