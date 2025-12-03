Обратная связь Пятница, 5 декабря, 15:17
| Общественная жизнь

В России аномально теплый декабрь. Синоптик объяснил, что происходит.

В России аномально теплый декабрь. Синоптик объяснил, что происходит.

Нормальная зима не наступила даже в Сибири Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральский комбайнер-блогер вошел в число лучших на премии «МедиаПоле»

Южноуральский комбайнер-блогер вошел в число лучших на премии «МедиаПоле» Подробнее

| Общественная жизнь

Пять школ Челябинской области признаны лучшими в России.

Пять школ Челябинской области признаны лучшими в России.

Еще 11 учреждений выделили «Знаком качества за культуру оценивания» Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Федеральным льготникам в Челябинской области упростили оформление проездных льгот.

Федеральным льготникам в Челябинской области упростили оформление проездных льгот. Подробнее

| Общественная жизнь

13 тысячам южноуральских школьников раздадут световозвращающие элементы.

13 тысячам южноуральских школьников раздадут световозвращающие элементы. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Сегодня четверг 04 декабря 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Алексей Текслер анонсировал индексацию зарплат бюджетников в Челябинской области.

Алексей Текслер анонсировал индексацию зарплат бюджетников в Челябинской области.

Доходы вырастут у учителей и представителей других профессий. Подробнее

| Общественная жизнь

В декабре пенсионеры Челябинской области получат две пенсии.

В декабре пенсионеры Челябинской области получат две пенсии.

Часть российских пенсионеров в декабре 2025 года получит январскую выплату, которая будет проиндексирована. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Пять школ Челябинской области признаны лучшими в России.

Пять школ Челябинской области признаны лучшими в России.

Фото: Олег Каргаполов, ИА «Первое областное»

Пять школ Челябинской области признаны лучшими в России.

Еще 11 учреждений выделили «Знаком качества за культуру оценивания»

Школы из Челябинска, Снежинска и Троицка получили «Знак качества за высокие образовательные результаты» от Рособрнадзора. Рейтинг опубликовали на сайте Федерального института оценки качества образования.

По данным Рособрнадзора, на федеральном уровне знаком отличия за образовательные результаты отмечено 330 школ, в том числе пять южноуральских. «Знака качества» удостоены челябинские гимназия № 80, лицеи № 11 и 31, снежинская гимназия № 127, а также лицей № 13 из Троицка.

Также награда вручается в номинации «Высокая культура оценивания» за объективность, прозрачность и системность внутренней системы оценки знаний. В России знак отличия за это присвоили 970 учреждениям.

В Челябинске «Знак качества за культуру оценивания» получили гимназия № 1, частная православная гимназия во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца, а также Международный институт дизайна и сервиса.

Также список дополнили восемь областных школ: магнитогорские гимназия № 18, академический лицей, школа № 56, средняя образовательная школа поселка Арчаглы-Аят, златоустовская школа № 25, школа № 14 из Сатки и Черноборская средняя общеобразовательная школа.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pyat-shkol-chelyabinskoy-oblasti-priznany-luchshimi-v-rossii/

2025-12-05

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

