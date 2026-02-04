Обратная связь Пятница, 6 февраля, 06:02
| Новости » Общественная жизнь

Студенты-волонтеры помогут жителям более 30 сел и деревень Челябинской области.

Студенты-волонтеры помогут жителям более 30 сел и деревень Челябинской области.

 Фото: Дарья Богданова, предоставлено министерством молодежи Челябинской области

Студенты-волонтеры помогут жителям более 30 сел и деревень Челябинской области.

Ежегодная гражданско‑патриотическая акция «Уральский десант» стартовала в Челябинской области. В этом году 110 студентов-волонтеров на протяжении недели будут помогать пожилым людям, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников специальной военной операции в 30 населенных пунктах региона. Кроме того, они проведут мастер‑классы и концерты для школьников.

Акция «Уральский десант» является частью всероссийской акции «Снежный десант Российских студенческих отрядов». В этом году акция призвана показать значимость рабочих профессий и вовлечь молодежь в общественно полезную деятельность. Министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев отметил, что главная ценность акции — личный пример волонтеров.

Торжественная церемония открытия акции «Уральский десант» состоялся 2 февраля в челябинском Саду Победы. Дату старта акции приурочили ко Дню воинской славы России, посвященному победе в Сталинградской битве. Студенты возложили цветы к памятнику погибшим тракторозаводцам и почтили память героев Сталинградской битвы.

Волонтерские отряды будут работать в Ашинском, Верхнеуральском, Красноармейском, Нязепетровском, Чесменском округах, а также в Кыштыме и Чебаркуле. Они будут вести профориентационную работу со школьниками, проводить для детей творческие, спортивные и развлекательные мероприятия, а также оказывать посильную помощь в быту пожилым гражданам и семьям военнослужащих.

Акция, проводимая региональным отделением Российских студенческих отрядов при поддержке правительства области, стала уже восьмой по счету. По итогам предыдущего сезона студенты-добровольцы оказали помощь 75 семьям, провели 240 занятий, 25 концертов и расчистили от снега 17 памятников. Организатором акции выступает региональное отделение Российских студенческих отрядов при поддержке правительства области.

Ранее студотрядовцы из четырех регионов приехали на зимний этап межрегиональной студенческой стройки «Мирный атом» в Озерск.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1138515/

2026-02-04PKT09:58:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

